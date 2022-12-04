«Лунная призма, дай мне силу!»: нейросеть превратила знаменитых томичей в персонажей аниме

Фото: QQ Small World /

Этой осенью бешеную популярность в Сети набирает нейросеть «QQ Маленький мир» китайской компании Tencent, которая превращает любого человека на фотографии в персонажа из аниме — жанра японской анимации. Журналист «КП-Томск» решил показать нейросети фотографии известных томичей — спортсменов, актеров и политиков. Некоторые из них получились вполне правдоподобными: делимся результатами ниже.

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Амели (Дарья Валитова) — поп-певица, бывшая жена футболиста Александра Кокорина (на фото с ним). Фото: Михаил Фролов / Tencent

Фото: Борис Кудрявов / Tencent

Михаил Башкатов — актер кино и телевидения

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Андрей Бурковский — актер театра и кино. Фото: Лариса Кудрявцева / Tencent

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Полина Гриффис — певица, экс-солистка группы «А-Студио». Фото: Евгения Гусева / Tencent

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Александр Каун — российский баскетболист, чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Фото: Федерация баскетбола Томской области / Tencent

Фото: пресс-служба администрации Томской области / Tencent

Владимир Мазур — действующий губернатор Томской области

Фото: Дворец творчества детей и молодежи / Tencent

Сергей Павловский — педагог эстрадного вокала

Фото: пресс-служба ФК «Томь» / Tencent

Павел Погребняк — экс-футболист сборной России и ФК «Томь»

Фото: семейный архив / Tencent

Иннокентий Смоктуновский — советский и российский актер, народный артист СССР