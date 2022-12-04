«Лунная призма, дай мне силу!»: нейросеть превратила знаменитых томичей в персонажей аниме

Фото: QQ Small World /
Этой осенью бешеную популярность в Сети набирает нейросеть «QQ Маленький мир» китайской компании Tencent, которая превращает любого человека на фотографии в персонажа из аниме — жанра японской анимации. Журналист «КП-Томск» решил показать нейросети фотографии известных томичей — спортсменов, актеров и политиков. Некоторые из них получились вполне правдоподобными: делимся результатами ниже.
https://www.kp.ru/share/i/4/2485679/wr-960.jpg
Амели (Дарья Валитова) — поп-певица, бывшая жена футболиста Александра Кокорина (на фото с ним). Фото: Михаил Фролов / Tencent
Фото: Борис Кудрявов / Tencent
Михаил Башкатов — актер кино и телевидения
https://www.kp.ru/share/i/4/2485671/wr-960.jpg
Андрей Бурковский — актер театра и кино. Фото: Лариса Кудрявцева / Tencent
https://www.kp.ru/share/i/4/2485672/wr-960.jpg
Полина Гриффис — певица, экс-солистка группы «А-Студио». Фото: Евгения Гусева / Tencent
https://www.kp.ru/share/i/4/2485673/wr-960.jpg
Александр Каун — российский баскетболист, чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Фото: Федерация баскетбола Томской области / Tencent
Фото: пресс-служба администрации Томской области / Tencent
Владимир Мазур — действующий губернатор Томской области
Фото: Дворец творчества детей и молодежи / Tencent
Сергей Павловский — педагог эстрадного вокала
Фото: пресс-служба ФК «Томь» / Tencent
Павел Погребняк — экс-футболист сборной России и ФК «Томь»
Фото: семейный архив / Tencent
Иннокентий Смоктуновский — советский и российский актер, народный артист СССР