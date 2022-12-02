«15 тысяч км по стране»: житель Томска путешествует автостопом с 14 лет

Томич рассказал журналисту "КП-Томск" о своих путешествиях. Фото: Артем Мухаметгалиев

Житель Томской области Артем с 14 лет путешествует автостопом. В 23 года парень объехал практически все красивые места России вместе со своим фотоаппаратом. Томич поделился с журналистом «КП-Томск» своей необычной историей о путешествиях.

«Мне нужно было попасть на матч Томь-ЦСКА»

История путешествий началась еще в 14 лет. Молодому парню нужно было срочно попасть на футбольный матч, но он проходил в Томске, а сам Артем находился на даче в деревне Казанка.

«Это был обычный выходной день, мне нужно было поехать в Томск на матч Томь-ЦСКА. Я заранее пришел на остановку и ждал, когда сяду в автобус и доеду до Томска. Но маршрутка по дороге сломалась и просто не приехала. Естественно, я начал паниковать, как же так, у меня билеты на руках, мне нужно приехать в Томск, чтобы попасть на матч. Приехала команда из Москвы, а я что? Пропущу такую игру?», - рассказал Артем.

Фото: Артем Мухаметгалиев

В тот момент томич вспомнил, как слышал о путешествиях автостопом, и решил на свой страх и риск именно таким путем добраться до города. На пути молодого человека встретилась машина с семейной парой – это были самые первые попутчики Артема.

«Всего 30 минут, и возле меня остановилась семейная пара. Они подвезли меня абсолютно бесплатно, ни копеечки не взяли. Привезли меня до площади Южной, и оттуда я уже добрался до стадиона. Кстати, мы тогда проиграли матч 2:1», - сказал томич.

«Томск-Казань-Нижний Новгород-Владимир-Москва-Ярославль»

После первой поездки из Казанки в Томск Артем больше не ездил автостопом, но спустя 4 года он закончил школу и должен был подавать документы в университет.

«Когда я закончил школу, решил, что хочу жить и учиться в Казани. Я составил такой план, что приеду в Казань на поезде, а оттуда начну путешествовать автостопом по России», - добавляет Артем.

Фото: Артем Мухаметгалиев

Молодой парень составил себе четкий маршрут, как и куда он будет ездить. План был такой: Из Томска на поезде до Казани, а оттуда автостопом до Нижнего Новгорода, потом до Владимира, позже до Москвы. Финальная точка маршрута располагалась в Ярославле. Общая длина пути составила ровно 1 тысячу километров.

«Вышло ровно 1000 км. На ночлег я потратился только в Москве и Казани — 4 ночи, во Владимире и НН по две ночи каучсерфигом. В Ярославле уже у друга остановился, на 5 дней где-то, и оттуда поездом вернулся в Томск. Все путешествие обошлось мне примерно в 17 тысяч, из них 8-9 тысяч — это билеты на поезда до Казани и от Ярославля до Томска», - уточнил Артем.

«4 000 км в пути»

Спустя год Артем закончил первый курс в казанском университете и решил навестить своих близких в Томске. Молодой парень решил совместить свою страсть к путешествиям и встречу с родными, поэтому он отправился в Томск автостопом из Казани.

«Это было мое самое длинное автостопное путешествие в жизни. Я проехал 4 000 километров от Казани до Томска, с учетом того, что прямым рейсом этот маршрут составляет около 2 700 км», - сказал томич.

Из Казани Артем поехал до Орска (Оренбургская область), позже в Челябинск, оттуда в Екатеринбург, потом до Тюмени, а из Тюмени в Томск. Молодой человек отметил, что останавливался не только в крупных городах, но и в пригородах. А само это долгое путешествие началось не так, как он ожидал.

Фото: Артем Мухаметгалиев

«В 4 утра я начал искать машину до Орска. Встал на дорогу и вскоре понял, что уже целый час не могу поймать попутчика. Началась какая-то паника, потому что всегда я ловил машину за 5 минут, а тут такая ситуация. Но судьба миловала меня, я наконец поймал машину и на ней проехал весь Татарстан», - рассказал молодой человек.

Доехав до Челябинска, Артем приобрел попутчика в лице своего бывшего одноклассника, с которым они решили вместе продолжить автостопное путешествие.

«Он автостопом приехал из Москвы, а я из Орска, и вот таким составом мы решили поехать в Екатеринбург к нашему общему другу. Позже, конечно, наши дороги с ним разъединились: мне нужно было остановиться в Тюмени», - рассказал Артем.

Самое длинное путешествие обошлось Артему в 5 тысяч рублей. В эту сумму вошел только ночлег в Челябинске и в Тюмени.

«Бесплатно не повез»

По словам Артема, попутчики во время путешествия автостопом попадаются разные. В одну из своих поездок парню нужно было вернуться в Казань от Нефтекамска (город в России, на северо-западе Башкортостана).

«Едут «Жигули», а в них бабушка с дедушкой. Они видят меня, останавливаются, я закидываю портфель и потом слышу от деда: «деньги есть?». Я объяснил, что я студент и денег нет, и после этого он выгнал меня из машины», - рассказал Артем.

Томич не расстроился, а просто забрал портфель и стал ловить другую машину.

«Останавливается, уже с другим дедом и внуком. Насколько же люди бывают разными: этот дед позвал меня к ним домой, посмотреть на реку Агидель, куда я как раз сам хотел поехать», - рассказал Артем.

Фото: Артем Мухаметгалиев

Попутчики привезли Артема в деревню, накормили, пообщались и показали ту самую реку, а на прощание в дорогу дали гостинцы.

«15 000 км автостопом»

Артем проехал автостопом уже больше 15 тысяч километров. Он совершал поездки из любви к путешествиям, а также ради знакомства с Россией. В пути томич решил все записывать на видео и рассказывать в социальных сетях о местах, где он бывает.

Фото: Артем Мухаметгалиев

«Автостоп - это очень хороший способ путешествия, когда у тебя нет машины и мало денег. В своих путешествиях я часто комбинирую способы организации логистики до мест, которые я хочу посетить. Считаю, что это один из важных аспектов таких поездок», - добавил Артем.

Сейчас томич находится в Грузии. Туда он прибыл традиционным путем – на самолете. Пока что Артем не строил планов начать путешествовать автостопом по странам ближнего и дальнего зарубежья, однако внутри страны он продолжает останавливать попутки.