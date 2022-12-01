В Томской области перечислили список выплат и льгот мобилизованным и добровольцам

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Несколько месяцев назад президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. После этого военкоматы регионов, включая Томскую область, получили мобилизационный план, в рамках которого должны были призвать жителей на службу. «КП-Томск» собрала полный перечень выплат и льгот, которые положены мобилизованным томичам, добровольцам и служащим в батальоне "Тоян".

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Напомним, что для добровольцев есть определенные требования. Мужчина обязательно должен быть гражданином РФ. Также в военкомате готовы рассмотреть людей, у которых пройдена военная служба или сборы, есть опыт в стрелковых видах спорта или работы в силовом ведомстве, членство охотничьей общественности организации или казачьем обществе.

Для добровольцев, которые находятся в зоне СВО, есть свой перечень льгот и выплат.

- Единовременная выплата в 100 тысяч рублей;

- Отмена оплаты за детский сад;

- Питание школьника за счет бюджета (с 5 класса);

- Отмена транспортного налога;

- Выплата в 300 тысяч рублей пострадавшим в зоне СВО;

- Выплата 1 млн рублей семьям погибших в зоне СВО.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ

Частичная мобилизация в России завершилась 30 сентября, все запланированные мероприятия были выполнены и это подтвердил президент РФ Владимир Путин. Те, кто отправился на учения в части и в зону СВО получат выплаты и льготы:

- Единовременная выплата в 100 тысяч рублей;

- Единовременная выплата в 42 тысячи рублей семьям, нуждающимся в погашении кредита, покупке дров, ремонте бытовой техники и оплат необходимых расходов;

- Отмена оплаты за детский сад;

- Питание школьника за счет бюджета (с 5 класса);

- Отмена транспортного налога;

- Выплата в 300 тысяч рублей пострадавшим в зоне СВО;

- Выплата 1 млн рублей семьям погибших в зоне СВО.

СОЛДАТ БАТАЛЬОНА "ТОЯН"

Администрация Томской области совместно с военным комиссариатом региона сформировала именной батальон "Таян". Солдаты, которые вступили в него, вошли в состав отдельной мотострелковой бригады. Им также положены льготы и выплаты:

- Единовременная выплата в 200 тысяч рублей;

- Материальное обеспечение в 2 тысячи рублей в сутки;

- Компенсация стоимости санитарно-курортного лечения в 3 600 рублей (из расчета на одного человека на срок пребывания до 12 дней).