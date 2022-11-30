«Выкинул все мои вещи в окно из моей же квартиры»: жительница Томска рассказала, как стала жертвой абьюзивных отношений

Томичка рассказала подробности журналисту "КП-Томск". Фото: Комсомольская правда

29-летняя Инна (имя изменено по просьбе героини), 3 года назад вышла замуж. Томичка прожила в счастливом браке всего лишь год, после чего отношения с мужем начали напоминать абьюз. Инна рассказала журналисту «КП-Томск», как у нее получилось уйти от мужа-тирана.

«Все началось с неприятных шуток»

Инна и ее бывший муж познакомились в общей компании. Девушка поделилась, что тогда возлюбленный показался ей галантным и воспитанным человеком, который красиво ухаживал за ней.

«Цветы, рестораны, подарки — все это, естественно, было. Он часто меня забирал с работы и отвозил домой, помогал мне с ремонтом в моей комнате, все было очень даже романтично», — рассказывает Инна.

Бывший муж томички добивался ее сердца несколько месяцев. После полугода отношений Инна и ее возлюбленный поженились. Перед свадьбой девушка предложила своему потенциальном жениху переехать в ее личную квартиру. Семейная пара прожила год душа в душу, прежде чем Инна не начала замечать что-то неладное.

«Когда ты начинаешь жить в семейных отношениях, бывает, что набираешь в весе. С 58 кг я поправилась примерно до 64 кг. Собственно, с этого все и началось, с неприятных шуток в сторону моего веса вроде «толстушечка моя». когда я предлагала поужинать в кафе, он мог сказать «может хватит вообще тебе ужинать?», и старался все переводить в шутку. Поначалу я старалась не обращать внимания и даже села на диету, но потом меня начало напрягать такое общение», — добавляет девушка.

«Угрожал, что найдет любовницу»

Через некоторое время томичка начала слышать в свой адрес прямые оскорбления и претензии к внешнему виду.

«Он просто напрямую стал говорить мне, что я забросила свой внешний вид и перестала за собой ухаживать. Просил каждый день наносить макияж и не ходить по дому в домашней одежде, а наряжаться», — рассказала Инна.

Первое время девушка действительно думала, что с ней что-то не так, и искала причину в себе. Сильная влюбленность затмила разум, и она не могла ответить мужу на его оскорбления. Однако, когда мужчина заявил, что найдет себе любовницу, Инна перестала молчать.

«Я уже точно не помню, из-за чего была ссора, но он мне прямым текстом заявил, что если я не буду делать так, как он скажет, то он найдет себе любовницу. Тут я уже не смогла промолчать и попросила его извиниться передо мной и перестать так разговаривать. В ответ мне прилетела пощечина», — поделилась девушка.

После такой выходки мужа Инна уехала на время к подруге. Однако мужчину это разозлило еще больше. Бывший муж девушки вычислил, куда именно уехала его жена, и начал караулить ее возле подъезда.

«Мне же все равно нужно было ездить на работу, и когда я выходила из подъезда, он перекрывал мне проход машиной и криками пытался заставить меня с ним поговорить. Около недели я избегала его, но потом все же решила поговорить», — сказала томичка.

Пара помирилась, и Инна вернулась домой. Почти месяц муж девушки не конфликтовал с ней, однако это продлилось недолго.

«За волосы выкинул меня из квартиры»

Тот страшный день томичка помнит до сих пор. В честь 8 марта в офисе Инны устроили корпоратив, но девушка забыла предупредить мужа, что задержится после работы.

«Он названивал мне каждые 20 минут и спрашивал, когда я приеду. После трех звонков мне пришлось ехать домой, потому что настроения праздника уже не было. Когда я подъехала к подъезду, то увидела свои вещи», — рассказывает Инна.

Возле подъезда томичка обнаружила коробки, в которых лежала ее одежда и средства личной гигиены. В панике Инна поднялась к квартире и попыталась открыть дверь, однако она была заперта изнутри.

«У него началась вспышка агрессии из-за того, что я уехала на корпоратив и не сказала ему. Он начал вышвыривать мои вещи в окно из моей же квартиры», — рассказала Инна.

После того, как к конфликту подключились соседи и пообещали вызвать полицию, мужчина все же открыл дверь девушке.

«Соседка помогла мне собрать вещи, и я зашла в квартиру. Мне не было страшно, почему-то на тот момент я была уверена в том, что он не тронет меня. Он был выпившим, и мы начали с ним разговаривать. Каким-то образом у него получилось убедить меня в том, что виновата я, так как не предупредила его о том, что задержусь на работе», - сказала девушка.

В ходе разговора мужчина вновь применил физическую силу. Муж Инны схватил девушку за волосы и вытолкнул из квартиры.

«Помощь психолога постепенно помогает»

После того страшного дня Инна не пыталась помириться с мужем. Девушка вновь уехала к подруге, а спустя время получила сообщение от мужа, что он съехал из ее квартиры. Томичка считает, что ей повезло с тем, что бывший муж самостоятельно принял решение уехать.

«Все эти страшные истории, когда абьюзеры годами преследуют и пытаются вернуться к своей жертве, пугали меня. Но мне повезло с тем, что он сам принял решение развестись. Эти отношения меня заставили понять, что психически нездоров не только он, но и я, потому что сразу не ушла от него. Сейчас во всем этом постепенно мне помогает помощь психолога», — рассказала девушка.

Инна до сих пор посещает психолога и пытается разобраться в себе. Пока что девушка не готова к новым отношениям и к созданию семьи.