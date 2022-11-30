«Всем все понравится»: члены джаз-оркестра «ТГУ-62» рассказали о программе юбилейного концерта в честь 60-летия

Обширной программой джаз-бэнд порадует слушателей уже сегодня. Фото: Кирилл Колемасов

Сегодня в Томске состоится большой юбилейный концерт в честь 60-летия джаз-оркестра "ТГУ-62". Круглая дата совпала со 100-летием российского джаза, который отметили 1 октября. Корреспондент «КП-Томск» пообщался с музыкантами и художественным руководителем оркестра Аркадием Ратнером и узнал про работу музыкантов и особенности программы юбилейного концерта.

Подготовка к концерту шла 3 месяца. Фото: Кирилл Колемасов

«Это до сих пор моя любимая работа»

В небольшой репетиционной комнате в ТГУ понемногу собираются участники джаз-бэнда. Артем Федосеев играет на тромбоне и тщательно повторяет свои партии. Частью коллектива он стал 21 год назад, уже и не помнит сколько сыграл концертов.

«Где-то на третьем курсе мой преподаватель посмотрел на то, как я играю и решил, что готов прийти в этот оркестр и позвал меня. Я от радости до неба прыгал, когда меня позвали. Для меня такая радость и счастье было, это до сих пор моя любимая работа», - рассказал Артем.

Частью коллектива Артем (слева) стал 21 год назад Фото: Кирилл Колемасов

Музыкант отметил, что программа сложная, но вместе с тем интересная за счет своей разноплановости.

«Программа очень интересная, очень сложная и для зрителя все будет новое. Не будет такого, что кому-то вот это понравится, а то не понравится. Всем понравится все», - рассказал он.

«Создать и содержать джаз-оркестр чрезвычайно сложно»

Художественный руководитель джаз-оркестра «ТГУ-62» Аркадий Ратнер рассказал, что в оркестре бытует шутка: из 100 лет российского джаза, 60 лет существовал джаз-бэнд ТГУ-62. Оркестр шел к такому сроку понемногу, шаг за шагом.

«Создать и содержать джаз-оркестр чрезвычайно сложно. Томск не консерваторский город, сюда музыкантов покупают и привозят, либо они вырастают и становятся такими специалистами, которые подходят к музицированию вот в таком сложном музыкальном коллективе, как ТГУ-62», - поделился Ратнер.

Сейчас, по словам художественного руководителя, оркестр - полнокровный биг-бэнд. Фото: Кирилл Колемасов

Как поделился руководитель оркестра, состав сейчас стабильный, но без свежей крови невозможно существовать. До признания джаз-бэнда муниципальным в 2003 году, в него входили студенты, аспиранты или приглашенные музыканты. Когда люди уходили, партитуры приходилось писать с нуля и адаптировать под существующий состав.

«Сейчас это полнокровный биг-бэнд. Это 5 саксофонов, 5 трубачей и 4 тромбона и расширенная ритм-секция», - сообщил художественный руководитель.

Есть у Аркадия Ратнера и долгоиграющие планы. Он рассказал, что на его взгляд импульс для развития могут дать обменные гастроли с джаз-бендами из Новосибирска или Новокузнецка. И эту инициативу можно реализовать даже в рамках Сибирского федерального округа.

Концерт в честь 60-летнего юбилея джаз-оркестра «ТГУ-62» состоится сегодня, 30 ноября в Центре Культуры ТГУ в 18:30. Вместе с коллективом на сцене выступят приглашенные гости композитор и мультиинструменталист Владимир Толкачев, певица Карина Кожевникова и солисты «Московского джазового оркестра» Игоря Бутмана» Сергей Долженков и Евгений Побожий.