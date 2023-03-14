Губернатор Томской области предложил на должность бизнес-омбудсмена Игоря Браниште

Игорь Браниште. Фото: администрация Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур внес для рассмотрения в областную думу кандидатуру для назначения уполномоченным по защите прав предпринимателей региона. На эту должность предлагается аудитор Игорь Браниште.

Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Валерий Падерин. В январе 2023 года он ушел в отставку. По словам главы региона, после ухода Падерина власти провели много консультаций с томским предпринимательским сообществом, и нашли консолидированную кандидатуру на эту должность.

«Игоря Браниште поддержали региональные отделения «Деловой России», «Опоры России», Торгово-промышленная палата и федеральный уполномоченный Борис Титов. Уверен, такая поддержка и большой практический опыт в сфере защиты прав предпринимателей помогут Игорю Николаевичу делать свою работу профессионально и активно», – сказал Владимир Мазур.

Игорю Браниште 46 лет, родился в городе Сороки Молдавской ССР. Имеет юридическое образование. В 2010 году аттестован Министерством финансов РФ в качестве аудитора. С 2006 года исполнял обязанности гендиректора копании «Аналитико-консультационная фирма «Контабил», а с 2022 года начал работать аудитором в компании «Аристократ-Аудит».

Браниште имеет большой опыт работы с обращениями предпринимателей в качестве эксперта.

Депутаты облдумы рассмотрят кандидатуру Игоря Браниште на собрании уже в конце месяца - 30 марта.