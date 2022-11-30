«Обычно трачу по 35-45 тысяч»: томичи рассказали о своих тратах перед Новым годом

Фото: Мария ЛЕНЦ

До Нового года остался 31 день, жители Томска приступили к интенсивной подготовке к празднованию 2023 года. Журналист «КП-Томск» поговорил с томичами, обсудил их планы на предстоящие гулянья и выяснил, какие суммы они готовы отдать за подготовку к торжеству и стол.

Оказалось, что у томичей весьма разные вкусовые предпочтения и намерения по празднованию Нового 2023 года. Кто-то копит, чтобы накрыть праздничный стол за шесть тысяч, а кто-то может позволить себе экзотические продукты и празднование в 50 тысяч рублей.

Фото: Иван Макеев

«Я обычно трачу по 35-45 тысяч рублей. Эта сумма только за праздничный стол: закуски, салаты, диковинные деликатесы и разнообразные блюда. Не вижу смысла экономить на своем счастье и счастье близких людей», - рассказал Игорь.

Многие респонденты отмечали, что в предпраздничной суете перестают считать деньги, поэтому затрудняются называть конкретные суммы. Однако находятся те, кто детально помнит, на что приходится направлять деньги в декабре.

«В семье нас четыре человека и как назло все любят вкусно покушать. В прошлом году на сервировку и украшение стола я потратила 15 тысяч рублей, в 7 тысяч обошлась елка и игрушки, на подарки в среднем по 10 тысяч каждому члену семьи, плюс родственникам дальним посылка обходится в 5 тысяч, коллегам любимым в среднем 10 тысяч уходит и на корпоратив около 10. Вот такой затратный праздник», - отметила Мария.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди большого количества жителей Томска, готовых за один месяц отдать месячную или трехмесячную зарплату, есть люди, отмечающие Новый год в скромной компании и со скромным бюджетом.

«Я живу с невестой, Новый год обычно справляем скромно и без изысков. На мою заработную плату удается уложиться в 6-8 тысяч на стол и максимум 10 тысяч на подарок своей девушке. Приходится копить с августа, но праздника хочется, несмотря ни на что», - прокомментировал Василий.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Все же подавляющее число томичей сошлись dj мнении не экономить на праздничные события, даже несмотря на свое текущее материальное положение. Как отмечают респонденты, запечатлеть редкое событие нужно с душой и на широкую ногу. Если просидеть дома с одной мандаринкой в руке, то после праздников и вспомнить будет нечего, как заметил один из опрошенных.

«А смысл экономить на том, что бывает раз в год? Я, конечно, заранее не откладываю деньги, но походы за продуктами на новогодний стол обходятся в 20-25 тысяч рублей. Это на пятерых человек, а едим все купленное примерно до Старого Нового года. Больше сумму не готов тратить, но и экономить тоже не вижу смысла», - добавил Михаил.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одно из распространенных мнений - отдавать на торжественную подготовку все средства, чтобы в доме точно было все необходимое, вкусное, веселое и запоминающееся.

«Новый год у нас готовит обычно мама. Она по секрету говорит, что тратит всю зарплату на это, я помогаю лишь с готовкой. Лично я на Новый год готова потратить все до копейки, хотя это примета плохая выходить из Старого года с пустым карманом. Но самое главное - это эмоции и чувство праздника», - заметила Ульяна.