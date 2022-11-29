«Возьму на полное содержание»: томич ищет в интернете свою будущую жену, которую готов обеспечить

Мужчина ищет девушку через паблик «Содержанки Томск» в известной соцсети. Фото: Евгения ГУСЕВА

30-летний томич Евгений находится в поисках своей будущей возлюбленной. Мужчина ищет девушку через паблик «Содержанки Томск» в известной соцсети. Главный запрос мужчины – до 20 лет и не худое телосложение. Евгений согласился рассказать корреспонденту «КП-Томск» свои предпочтения и историю о том, как он решился взять девушку на содержание.

«Готов большую часть денег тратить на девушку»

Томич однажды уже был в браке, но с бывшей женой мужчина не сошелся характерами. Уже несколько лет Евгений в разводе и живет один. Свое место работы томич не стал озвучивать, так как предпочел остаться частично анонимным, но он уверил журналиста в том, что его заработок — выше среднего.

«Зарплата у меня стабильная, в месяц выходит до 80-90 тысяч рублей точно. Готов большую часть денег потратить на девушку», - рассказывает Евгений.

Свою новую возлюбленную мужчина решил искать через интернет. Сначала это были приложения для знакомств, но позже он понял, что на таких сайтах часто обманывают. Про группу, где мужчины ищут себе содержанок, томичу рассказал его друг. Сначала Евгений разобрался, кто такие содержанки и почему они ищут спонсоров.

«Я и до этого знал, что есть девушки, которые ищут папиков, но не думал, что есть специализированные группы для этого», - отметил томич.

«В основном рассматриваю студенток»

После полного знакомства с группой по интересам Евгений решил написать ознакомительное письмо, в котором рассказал, какие девушки ему интересны.

«Я сразу дал понять, что меня интересуют девушки от 18 до 20 лет. Как правило, это студентки, молодая и горячая кровь. Такая девушка точно не будет разбалованной, не будет много требовать и ее можно еще воспитать. Я буду готов тратить на нее деньги и показывать, что такое счастливая жизнь», - сказал томич.

В своей анкете Евгений также написал, что готов взять на полное содержание и даже снимать квартиру, если девушка живет в общежитии.

Мужчина поделился с корреспондентом, что пока что дама его сердца не нашлась. Евгению пишут разные девушки, но, по его словам, он не видит в них искренности.

Добавим, что в таких необычных группах для знакомств, на полное финансовое содержание ищут партнеров не только мужчины, но и женщины. Девушки также описывают, с кем бы они хотели познакомиться, и предлагают потенциальным кавалерам условия содержания.