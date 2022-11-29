"Костюм может стоить от 0 до 100 тысяч рублей": ролевик из Томска рассказала о стоимости нарядов

Юлия увлекается ролевыми играми почти 20 лет. Фото: предоставлено героем.

Стать королем, андроидом, главарем преступной банды можно не только в компьютерных играх, но и ролевых. Такое развлечение пользуется популярностью у жителей Томска. Журналист «КП-Томск» пообщался с педагогом Юлией Халфиной, которая уже почти 20 лет примеряет на себя разные роли.

Иногда игроки отправляются и в другие части страны, чтобы окунуться в миры местных мастеров. Фото: предоставлено героем.

«Я играю с 2003 года»

У игр есть множество групп и типов, к примеру, полигонные игры с выездами, лангедоки (небольшие ролевые игры в закрытом помещении), настольно-ролевые игры (когда игроки создают персонажей, а мастер ведет их по миру).

Выезжать на полигонные игры Юлии удается летом во время двухмесячного отпуска, но в другие сезоны это становится сделать уже сложнее из-за рабочего графика.

«Я играю с 2003 года, в следующем году будет 20 лет. Поехала сама. Про игры узнала в университете, ребята с факультета их мастерили (организовывали)», - поделилась Юлия.

Выезжать на полигонные игры Юлии удается летом во время двухмесячного отпуска. Фото: предоставлено героем

«Костюм может стоить от 0 до 100 тысяч рублей»

Один из главных моментов в ролевых играх – подготовка к роли. Как рассказала Юлия, чтобы изучить моду и эпоху, разработать персонажа и сшить костюм, может понадобиться несколько месяцев.

«Костюм, таким образом, может стоить от нуля рублей (если ты взял то, что уже есть или надел обычную одежду) до сотен тысяч, если это косплей на Варкрафт или Вархаммер», - уточнила ролевик.

В зависимости от игры, на костюм может уйти от 0 до 100 тысяч рублей. Фото: предоставлено героем.

«Ролевики в среднем очень классные, творческие, развитые и интересные люди»

По словам Юлии, в играх ее «цепляет» множество вещей. Это может быть тема игры, интересный или любимый сеттинг (мир), возможность выиграть, идея, которую вкладывает в игру мастер. Но главное богатство таких мероприятий – это хорошая компания.

«У меня, например, много книг, написанных знакомыми ролевиками. Есть у игроков и другие интересные хобби - от скалолазания до бизнеса. Ролевики в среднем очень классные, творческие, развитые и интересные люди. И находясь в этой среде, ты этим пропитываешься, вдохновляешься», - уточнила Юлия.

Богатство ролевых игр - интересные люди. Фото: предоставлено героем.

Ролевик и сама пишет игры кабинетного формата. В таких играх есть ряд правил, уже созданные персонажи. Но есть тип лангедоков, на которых характеры героев истории прописываются непосредственно перед началом игры или даже в процессе.

«В классическом лангедоке есть общие правила написания - все персонажи на начало игры должны быть в равных условиях и иметь примерно равные шансы на победу, персонаж должен быть создан мастером с учетом логики поведения», - объяснила Юлия.

По ее словам, Томск не очень активен в плане полигонных игр, но зато в городе есть постоянная площадка, основанная в 2017 году, где проходят кабинетки. Постоянно в них участвуют около 30 активных игроков. В других городах таких площадок нет.

Довольно часто игроки из Томска ездят на игры в Новосибирск и Красноярск, а иногда отправляются и в другие части страны, чтобы окунуться в миры местных мастеров. Впрочем, поездки в другой город, регион, а то и страну на игры – неотъемлемая часть ролевого движения. А все ролевики, объединенные общим хобби, всегда готовы помочь друг другу.