Во время расследования кражи из ломбарда томская полиция поймала наркодельца

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Кожевниковском районе полиция поймала наркодельца. Это произошло в то время, когда правоохранители пытались раскрыть дело о краже в ломбарде, сообщает пресс-служба УМВД.

"В Томской области ночью в отдел полиции по Кожевниковскому району поступило сообщение от охранной организации о том, что в помещении комиссионного магазина на улице Калинина в с. Кожевниково сработала сигнализация, а прибывшие туда работники ЧОПа обнаружили разбитое окно. Приступившие к выяснению обстоятельств сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр торгового павильона и обнаружили на полу капли крови. Опрошенный представитель ломбарда пояснил, что с прилавков пропали 5 смартфонов, 4 акустические колонки и различные электронные гаджеты общей стоимостью более 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Далее в полиции рассказали, что следователи предположили, что похитивший их сельчанин мог порезаться, когда разбивал окно.

После чего, правоохранители вместе с сотрудниками Росгвардии заметили мужчину с объёмным полиэтиленовым мешком в руках, идущего по обочине дороги. Предположив, что в пакете может находиться похищенное, полицейские решили проверить документы у гражданина и содержимое клади. При виде патрульного автомобиля тот ускорил шаг и попытался скрыться, однако был задержан.

"В мешке задержанного 21-летнего ранее судимого местного жителя оказалась марихуана массой порядка 5 килограммов, что подтвердила экспертиза", - рассказали в УМВД.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Позже следователи выяснили, что части дикорастущей конопли он нарвал в окрестностях села для личного потребления, а к произошедшей краже не причастен. Доставив молодого человека в отдел внутренних дел, полицейские продолжили мероприятия по раскрытию преступления в ломбарде.

Вернувшись на место происшествия, оперативники обратили внимание на постороннего человека, который стоял неподалёку и наблюдал за работой следователей и экспертов. Подойдя к этому гражданину, стражи правопорядка увидели на его руках следы крови от свежих порезов. Ранее не судимый местный житель 2001 года рождения сразу же признался, что кражу из комиссионного магазина совершил он, а вернулся обратно из интереса.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Доставив подозреваемого в дежурную часть, полицейские выяснили, что он действовал не один, а вместе с ранее неоднократно судимым 32-летним сводным братом. Сыщики задержали подельника, а также изъяли всё похищенное имущество.

Братья стали фигурантами уголовного дела о краже, а наркодельцу вменяется незаконный оборот наркотиков. Ранее судимый злоумышленник заключён под стражу, а остальные мужчины отпущены под подписку о невыезде.