«Долгострой 1974 года и ультрасовременный ЖК»: мэр Ратнер проверил, что делают в Томске иногородние застройщики

Особенности архитектуры Томска учли при строительстве современного комплекса Фото: Анна Ковалёва

На торгах в Томске появились иногородние застройщики. Местная администрация доверила им возвести два значимых для города объекта – ультрасовременный жилой комплекс в центральном районе и редевелопмент советского долгостроя. Сегодня мэр Михаил Ратнер лично проверил, как подрядчики из Новосибирска работают над этими проектами.

Фото: Анна Ковалёва

Впервые в Томске: парковка с подъемником

Первым объектом, на котором прошло выездное совещание, стал клубный дом на 68 квартир на улице Розы Люксембург. Его введут в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы. Ратнер сразу отметил так называемые «фишки» нового проекта. Это шикарные виды из окон и подъемник для машин. Специальную конструкцию грузоподъемностью 2 тонны 700 кг установили в открытой части паркинга, чтобы автомобили можно было размещать один над другим, удваивая количество машино-мест.

Фото: Анна Ковалёва

«6 умножаем на 2, получается 12 парковочных мест – то есть, добавляется 6. Нужно здесь парковаться задним ходом, выйти из машины, нажать на соответствующую кнопку, поднимается конструкция на определенную высоту и есть возможность уже парковаться ниже. У нас в Томске еще не было таких смелых решений. Посмотрим, как они будут показывать себя на практике. В Новосибирске уже вовсю функционируют», - сказал Ратнер.

Фото: Анна Ковалёва

«Есть также лапомойка и колясочная, можно помыть вещи сразу перед тем, как поставить. Консъерж-сервис, комната отдыха, санузел - все скрыто от глаз. Входная группа с местами ожидания, навигация - выход сквозной во двор, система безопасности. Есть специальное мобильное приложение, которое поможет быстро реагировать на ЧП или заказать услугу нажатием одной кнопочки. Теперь исключен тот фактор, когда непонятно, куда бежать, чтобы заказать дополнительно что-то в квартире», - сказала Анна Алексеева, руководитель отдела продаж застройщика.

Фото: Анна Ковалёва

Мэр особенно отметил, что иногородний подрядчик использовал продукцию томских производителей - окна и двери. Он также признался, что самому захотелось поселиться в таком жилом комплексе – с лоджиями площадью 8 с половиной квадратных метров и нестандартными, свободными планировками.

Фото: Анна Ковалёва

Долгострой простоял в Томске полвека

На втором объекте, куда прибыли представители администрации, полным ходом идет демонтаж старых, советских конструкций. Еще в 1974 году здесь, на улице Косарева, должны были возвести гостиницу. Тогда здание так и не достроили. Лишь спустя полвека на его месте возводят 24-этажный ЖК с открытыми террасами и кладовыми.

«У нас пока такой единственный пример, когда на месте опасного объекта, который длительное время стоял в бесхозном виде, должен появиться красивый жилой комплекс с современными МАФами», - сказал Михаил Ратнер.

Фото: Анна Ковалёва

Подрядчик еще не подсчитал все расходы и не получил проектное финансирование. Всего потребуется порядка 2 млрд рублей. Застройщик планирует не только возвести саму высотку, но и благоустроить прилегающую территорию. Ориентировочно работы над проектом завершат в 2024 или 2025 году.

Фото: Анна Ковалёва

Интересно, что к работе с этим объектом подключился один их ключевых проектировщиков Новосибирска. Продумывая то, как будет выглядеть здание, он постарался учесть особенности томской архитектуры.

«Перед тем, как реализовать данный проект, он анализировал архитектуру Томска, изучил различные объекты культурные наследия, сделал сравнение и постарался в современном виде реализовать томские особенности. Мы стараемся строить не только для извлечения прибыли, но и для того, чтобы хорошо говорили о нас, и чтобы людям нравилось жить», - сказал Денис Кучеренко, директор компании-застройщика.

Фото: Анна Ковалёва

Новые игроки на томском рынке повысят конкуренцию

«Остается стучать по дереву и кулаки держать, чтобы все реализовалось», - сказал мэр Томска. Он подчеркнул, что администрация продолжает поддерживать местных строителей, но также стремится повысить конкуренцию на рынке. Это стимулирует улучшать качество объектов и не позволит застройщикам завышать стоимость жилья.

Фото: Анна Ковалёва

«Это для нас и экономика отрасли строительства, и инвестиционная привлекательность, и мультипликативный эффект. Безусловно, конкуренция должна стать толчком к тому, чтобы стоимость, которая сегодня образовывается на рынке недвижимости, была конкурентной, и уже томичи могли определять, куда они понесут свой рубль», - сказал мэр Томска.

Ратнер добавил, что жители Томска должны иметь возможность сравнивать разные объекты и самостоятельно определять для себя условия проживания.