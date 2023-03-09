"До +6 градусов": в Томск на выходных вернется плюсовая температура

Вместо снега синоптики обещают дождь. Фото: Сиб.фм

Сегодня, 9 марта, в Томске значительно похолодало. Утром термометры показывали до -18 градусов. Теперь у всех горожан возникает вопрос, когда вернется тепло? Синоптики обещают плюсовую температуру только к субботе, 11 марта. На сайте GISMETEO сказано, что в выходные воздух прогреется до +6 градусов.

Завтра, 10 марта, температура пойдет на понижение. Ночью обещают до -16 градусов, а днем до - 2. Также синоптики прогнозируют осадки в виде снега.

А вот уже к 11 марта потеплеет. Ночью прогнозируется до -4, а днем до +6 градусов. Вместо снега синоптики обещают дождь.

В воскресенье, 12 марта также будет идти снег с дождем. Ночью прогнозируется до -4 градусов, а днем до +1.