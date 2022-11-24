«Точно не будет вязать»: продавец с Фрунзенского рынка Томска раскрыл секрет выбора вкусной хурмы

В дегустации победил сорт инжирной хурмы Фото: Алёна ГОЛЕВА

Водянистая, вяжет и твердая – три главные проблемы, с которыми сталкиваются томичи при покупке хурмы. Если с бананами все максимально ясно – нужно брать насыщенно желтые, чтобы они были вкусными, то при выборе хурмы не совсем очевидно, на что обратить внимание. Корреспондент «КП-Томск» сходил на Фрунзенский рынок в Советском районе Томска и выяснил у продавца важные нюансы при покупке оранжевого фрукта.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

«Самое очевидное, что хурма должна быть спелой, чтобы не вязала. Для этого она должна быть оранжевой и слегка мягкой», - сообщил продавец.

Как отмечает женщина, торгующая фруктами и овощами, то у хурмы сейчас сезон, который продлится вплоть до весны. Однако не все сорта сейчас вкусные и не вяжут рот при дегустации. Важно понимать, какие плоды лучше брать в ноябре, какие в декабре, а какие лучше припасти на март.

Сорт Королек Фото: Алёна ГОЛЕВА

Сейчас на томских прилавках лежат три распространенных вида – инжирная, Королек и Шарон. Стоимость за один килограмм фрукта варьируется от 130 до 270 рублей. Разница почти в два раза зависит от поставщика и свежести хурмы. Так как плод быстро дозревает, он долго не может храниться на витрине.

«Инжирная – плоская, если она желтая, значит, будет вязать. Чтобы этот сорт не вязал, хурма должна быть красной. Перед продажей у меня плод лежит в корзинке, доспевает и краснеет, потом я выставляю ее на прилавок», - сообщила спикер.

Сорт инжирная Фото: Алёна ГОЛЕВА

Также продавец отметила, что яркий оранжевый цвет и мягкость тельца должны быть одновременно. Если взять твердую и оранжевую, то она будет вязать.

«Когда хурма твердая, она вяжет. Хурма должна быть чуть-чуть мягковатая. До Нового года будем продавать Узбекские, а потом пойдут Азербайджанские, мы ее прям до весны будем продавать – это самые поздние сорта. Инжирная быстро отходит», - говорит женщина.

Сорт Шарон Фото: Алёна ГОЛЕВА

Поясним, что сейчас в ходу два сорта Королек и инжирная, в начале декабря, ближе к Новому году и до весны можно будет покупать Шарон, которая поставляется из Азербайджана.

«Комсомольская правда-Томск» провела собственный эксперимент и продегустировала каждый из предложенных видов. Больше всего редакции понравился инжирная хурма, которая по вкусу оказалась самой сладкой и без толстой шкурки. Сорт Королек также пришелся по душе трем из 10 людей, но хурма оказалась не такой сладкой и с твердой шкуркой. Шарон, как изначально отметил продавец, в первый день после покупки вязала рот и был непонятен вкус фрукта.