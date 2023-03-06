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Общество6 марта 2023 4:18

Тело мужчины обнаружили в гараже в Томске

Смерть была биологическая
Алёна Мищенко
Фото: В гараже был обнаружен мужчина с признаками биологической смерти. ПСС по Томской области

Фото: В гараже был обнаружен мужчина с признаками биологической смерти. ПСС по Томской области

Тело мужчины обнаружили в одном из гаражей в Томске. Погибший несколько дней не выходил на связь родственников, сообщает томская поисково-спасательная служба.

«5 марта в 21:03 в Томскую областную поисково-спасательную службу поступило сообщение от граждан с просьбой вскрыть гараж, где предварительно находился их родственник, не выходящий на связь более суток», – говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели вскрыли двери гаража. В помещении была превышена концентрация угарного газа из-за стоявшего заведенного автомобиля.

В гараже был обнаружен мужчина с признаками биологической смерти.

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