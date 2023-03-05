«Мне 60 и это ЗДОРОВО!»: знаменитая арт-группа «Хор Турецкого» привезла юбилейную программу в Томск

Артисты прославленной группы собрали в Томске аншлаг. Фото: "Хор Турецкого"

Первая в мире арт-группа, которую называют музыкальным феноменом 21 века, выступила в БКЗ Томской филармонии. Коллектив легендарного «Хора Турецкого» пригласил на свой концерт журналиста «КП-Томск». Он не только оценил уникальность голосов солистов группы, но и поговорил с ее создателем, народным артистом России Михаилом Турецким.

«Мне 60 и это ЗДОРОВО!» - программой с таким названием Михаил Борисович решил отметить свой юбилей вместе со зрителями. В нее вошли знаменитые хиты разных стилей и эпох: классику (Григ, Бизе), фольклор, рок, блюз и романсы гармонично дополнили новинки от арт-группы. С первых минут концерта томичей ошеломила широта вокального диапазона солистов: это 4,5 октавы, от баса профундо до мужского сопрано. Поначалу, услышав фантастически высокий голос Михаила Кузнецова, некоторые зрители даже переглядывались, не веря ушам: неужели это правда поет не женщина?

Фото: "Хор Турецкого"

Степная кавалерийская песня «Дан приказ ему на запад», советская «Забота у нас такая», еврейская «Там, у стены плача», западная Lady in Red, русский городской романс «Ямщик», хит Цоя «Звезда по имени солнце», а также «Полюшко-поле», «У русских все через край» - это лишь малая часть двухчасовой праздничной программы необычного хора. Трепетную композицию «Мы эхо» Турецкий посвятил памяти своих родителей. «Они поддерживают меня в лучших мирах», - сказал юбиляр. Отдельным вниманием в преддверии 8 марта солисты хора одарили женщин – посвящали им песни и самые горячие слова.

Перед одной из премьер Михаил объявил: «измены и неразделенная любовь - самая коммерческая тема на эстраде». С юмором Турецкий попросил зрителей громче подпевать: «Улан-Удэ, Иркутск и Красноярск пели лучше! Высокомерный город Томск без репетиций и гонораров малознакомые песни не поет!».

Фото: Анна Ковалёва

Шоумен много шутил даже о трудностях, стремясь ободрить зрителей, уставших от политики и тревожных новостей. «Соловья» сибиряка Дельвига он назвал произведением, которое чудом не попало под санкции в виду своей исключительной художественной ценности. «Черный ворон» - русской антикризисной песней. «Раньше нам аплодировала Северная Америка, а теперь аплодирует БРИКС. Мы открыли для себя много новых стран: Перу, Венесуэлу, Кубу, Мексику, Бразилию», - с позитивом рассказал народный артист. «Мы все преодолеем, мы великий народ!», - заявил Михаил Борисович, а солисты поддержали его и рукоплещущих зрителей новой песней о защитниках Родины.

Михаил Турецкий с гордостью представлял зрителям участников своего коллектива. Обладателя невероятно низкого и мощного голоса Евгения Кульмиса он назвал легендой и валютой хора, подчеркнув, что работает с ним уже 31 год. Старожила арт-группы и Михаил Кузнецов - поет в хоре аж 32 года. Вокальным бриллиантом музыкант назвал Дарью Львову, участницу группы SOPRANO – самого красивого проекта Турецкого. Певица исполнила композицию Арно Бабаджаняна «Твои следы».

Фото: Анна Ковалёва

В финале концерта томичи аплодировали стоя. «Я все ладошки отбила», - сказала одна из женщин на выходе из зала. Восторг выражали многие зрители, повсюду слышалось: «Вот это голоса!», «Супер!».

Как оказалось, мощнейшей энергетикой Михаил Турецкий заряжает не только на сцене, он продолжает это делать и за кулисами. Во время беседы с журналистом «КП-Томск» артист буквально искрился от накала какого-то безграничного внутреннего драйва. С воодушевлением рассказывал о самых ярких событиях своей долгой творческой жизни.

Михаил Турецкий, Народный артист России, продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO, музыкант, шоумен Фото: Анна Ковалёва

«Может, сегодня это и не популярно, но вспоминается активная деятельность в Америке. Это Лас-Вегас, Бродвей, обучение там, изучение музыки, премьера мюзикла «Призрак оперы» в 91 году в Нью-Йорке. Доморощенный отечественный шоу-бизнес, который у нас в то время был в зачаточном состоянии, подвергался моему ревизионированию и изучению. Там я многого набрался и дальше, когда придумал новый жанр на эстраде, воплотил в жизнь», - поделился Михаил Борисович.

Музыкант также с теплом рассказал, что учителем и крестным отцом хора считает Иосифа Кобзона. «У него можно было учиться многим вещам – как держать микрофон, как относиться к своей аудитории. Даже то, что он никогда в брюках не сидел в гримерке или никогда не приходил на сцену в том, в чем приехал. Избирательность, преданность профессии, терпение, желание работать, не щадя живота своего для своей страны – это то, что я вспоминаю», - сказал Турецкий.

Фото: "Хор Турецкого"

Артисту особенно запомнился и один из всероссийских туров, когда хор, по его словам, выступил со ста концертами в невероятных точках. Пел на палубе несущего авиакрейсера «Адмирал Кузнецов», в шахтах, аэропортах, на аэродромах, заводах. Михаил много рассказывал о и поездках по разным странам, даже выступлении в километре от Рейхстага в проекте «Песни Победы».

«В период СВО нам уже запретили Европу. В Австрии и Испании закрытые позволили сделать концерты, а в Венгрии открытый, на площади Святой Троицы. Гордимся очень – в центре Европы дали такой концерт летом 2022 года. И дальше мы открыли для себя Южную Америку - в этом году впервые были там в 9 странах, произвели фурор. Общались там на португальском, испанском, изучали специально репертуар, который нас сближает с этими странами. Они нам близки, они от нас не отвернулись, они дружественно настроены», - рассказал создатель арт-группы.

Фото: "Хор Турецкого"

Теперь коллектив собирается вести проект «Песни Победы» в юго-восточную Азию. Что касается сегодняшней юбилейной программы, Михаил отнес ее к формату концерт-благодарность. «В программе говорю о детстве, ощущениях, юности, учителях, ценности, нашей сегодняшней ситуации, о судье России, как я ее чувствую. Я стараюсь через музыку это выразить», - пояснил артист.

Михаил Борисович остался доволен тем, как жители Томска восприняли его юбилейную программу.

«Если приезжаешь с качеством, любовью и профессионализмом, томичи точно знают цену вещам. Мимикрирование, изображение радости - не проходят. Есть в тебе органика, есть ты настоящий – томичи с тобой навек. Как только сломаешься, будет новая любовь. Пока у нас стабильная, взаимная любовь, как в браке, уже серебряную свадьбу мы прошли. Я думаю, до полтинника мы точно дойдем!», - сказал Михаил Турецкий.

Артист признался, что считает сибиряков обладателями некой природной чуйки. Именно поэтому, по словам Турецкого, томичи способны оценить по-настоящему качественную музыку.