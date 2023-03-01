Нейросеть представила Томск в образе военного: сибирские города стали людьми

Московский дизайнер Кирилл Соловьев создал с помощью нейросети MidJourney образы городов в людском обличии. Фото: Кирилл Соловьев

Московский дизайнер Кирилл Соловьев создал с помощью нейросети MidJourney образы городов в людском обличии. По данным на 28 февраля было создано 123 фотографии, которые активно обсуждает вся страна. Журналист «КП-Томск» узнала, как создавались образы Томска, Омска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска.

Кириллу Соловьеву 40 лет. Он родом из Ижевска. В Москве живет с 2010 года. По профессии графический дизайнер-универсал, фрилансер. Под первым постом с городами Кирилл на своей личной страничке ВКонтакте сделал подпись: «Решил поиграть с нейросетью MidJourney и очеловечил города России, получилось интересно и странно». Интересно - мало сказать, получилось мощно, громко, с размахом на всю страну!

Как выяснилось с нейросетью дизайнер экспериментирует с момента ее появления в широком доступе. А именно с MidJourney плотно работает с конца января.

- Фактически MidJourney - это чат-бот в Discord, который отвечает изображениями вместо слов.

- Почему вы решили делать города?

- Я смотрел возможности нейросети, был в поиске хороших сочетаний, смотрел чужие наработки. С городами получилось совершенно случайно: тестировал портретных персонажей в стиле настольно-ролевой игры «Подземелья и драконы», и один из них очень откликнулся: очень похож на русского.

И эксперимент начался: Кирилл выбрал стилистику, основанную на книгах Роберта Сальваторе (написал «Звездные войны») и Джорджа Р.Р. Мартина (автор «Игры престолов») - «мрачно, но есть надежда», и попробовал сделать первый город - Москву. Результат понравился. И он очеловечил еще несколько городов.

- Расскажите про нейросеть? Что это такое?

- Если простыми словами, то это продвинутый фотошоп, в архиве которого очень много разных картинок, которые и выдает программа под определенный запрос. Моя работа, как автора, заключается в том, чтобы задать «правильные параметры» и получить то, что я уже себе мысленно представил. Потом я корректирую явные огрехи (там, где возможно), дорисовываю детали (например, для Норильска ключ нарисован мной). Для меня важно, чтобы зрители могли долго и с интересом рассматривать изображения в поисках артефактов и деталей, ведь это очень увлекает.

- Многие подписчики отмечают мрачность картинок, нигде нет солнца и чистого неба.

- Еще раз повторю: это специально выбранная мной стилистики - дарк фэнтези и Средневековья с элементами стимпанка.

Как выяснилось, создавать изображения не так-то и просто. Так, Кирилл, предварительно изучает историю города, отбирает интересные факты о нем, уникальные детали. Потом продумывает в голове образ, который хочет получить в итоге. При этом нейросеть не сразу попадает в точку.

- Программа плохо понимает малые народности, как это случилось с Красноярском - среди промежуточных вариантов был мужчина с рогом во лбу. Это было нечто! - смеется.

- Подписчики ревностно просматривают каждый город. И многие девушки отмечали, что города женского рода похожи между собой внешне. Кроме того, есть много общих деталей.

- Схожесть некоторая есть, потому что достопримечательности российских городов это чаще всего церкви, крепости, каторги или морские порты. Про внешность могу сказать, что нейросеть была обучена на доступных картинках, на которых женщины представлены одного типажа. Именно поэтому я, чтобы получить разнообразие женских ликов, делаю очень подробное описание. Но тут есть одно «но»: чем длиннее запрос - тем больше ошибок делает нейросеть. В общем, с женщинами все сложно, впрочем, как и в жизни, - смеется.

Для одного изображения города автор делает до 10 различных генераций. При этом бывают персонажи, в которые нейросеть «попадает» с первого раза.

- Много времени уходит на создание одного города?

- Сам по себе запрос обрабатывается быстро, но так как я хочу получить интересный результат, то мне надо с учетом всех деталей нужно прописать «параметры». Потом я получаю результат. Не тот, конечно. Снова ищу детали - прописываю их в запросе - и снова отправляю. Например, у Сочи было около 20 генераций, пока я получил армянина-контрабандиста. Потом я улучшаю картинку - что-то штрихую, другое убираю, добавляю оформление как во всей серии.

- То есть полученный образ города - это в первую очередь ваши личные ощущения?

- Да.

- Вы создавали этот проект намеренно под чей-то заказ?

- Нет. И даже предположить не мог, что он получит такую огласку, - скромничает автор. - И я очень рад, что мою идею подхватили другие. Я просматриваю другие работы - много неплохих.

Кстати, города в образе людей дизайнер делает в свободное от работы время. При этом с каждым новым постом количество комментариев от подписчиков, которые обращаются к нему с просьбой создать и их города тоже - причем не только крупные, но и малые, типа Котельнича и Воткинска (первый город в Кировской области, второй - в Удмуртии), - только увеличивается. Уточним, среди работ автора есть и города, которые находятся в новых регионах России.

- Все изображения можно увидеть в моем телеграм-канале и на личной странице ВК, в специальном альбоме. Сделал это, чтобы подписчикам было удобнее. В телеграме, кстати, выкладываю и промежуточные генерации городов. Но только те, где есть что посмотреть и что обсудить.

- Ваш проект платный?

- Нет, но я прошу указывать авторство, когда публикуются мои работы.

- У вас под постами сотни комментариев. Вы их читаете?

- Да. И я вижу все просьбы - постараюсь сделать заказанные города по максимуму. Спасибо всем за теплые слова - это вдохновляет.

Мы попросили Кирилла рассказать о создании образов сибирских городов.

- Новосибирск я искренне люблю: он молод и прекрасен, младший царевич, поэтому образ получился легко - нейросеть быстро попала в описание. Омск самый простой в плане идеи: он построен на предрассудках о нем. Но именно такой Омск и ждало большинство, правда, получить нужный результат оказалось гораздо сложнее, потому что изображения получались очень мрачные, а фигура была скорее монстром, чем человеком.

- А Томск?

- Томск перед Новосибирском по сложности: идея тоже лежала на поверхности - кони с герба и исторически сильная военная власть для защиты южных границ. Красноярск заставил меня помучаться: я хотел объединить символы города и его большую научную ценность, но получался ужас: например, человек с рогом во лбу. Кирилл Соловьев очеловечил все крупные города России и сейчас занимается малыми. Интерес к проекту у подписчиков не угасает. Более того, на местах дизайнеры уже создают свои изображения - например, очеловечивают профессии или районы городов.

ТОМСК

Фото: Кирилл Соловьев

«Суровый, но светлоликий Томск!», - комментарии подписчиков.

«Думала, Томск будет молодым парнем с книгой в очках! Все-таки студенческий город. Ну ему 400 с лишним лет - не юноша, в отличии от Новосибирска, например) Хотя я что-то типа Красноярска и на нашей картинке представляла».

«Я, когда Красноярск увидела, подумала - а почему это не Томск? И львы же тоже у нас есть».

«Наше животное все же конь, и он удался - тут я не в обиде) И вообще город был перекрестьем торговых путей, так что этот мужчина вполне органичен) Я с удовольствием хуманизацию нашего города рассматриваю».

«Очень хорош и точен Томск!».

«Главное - не забыли коня!». «Студента в деревянном кружеве на заднем фоне не хватает))».

«Очень красиво и точно. Образ хорош. Брутальный Томск».

ОМСК

Фото: Кирилл Соловьев

«Мне нравится Омск. Именно так я его и видела почти 20 лет, живя там. А так похож на Омск Достоевского».

«А вот мне за Омск стало обидно, он такой солнечный, сейчас в Питере мне очень солнца не хватает».

«Омск входит в десятку самых солнечных городов России и занимает 8 место. Там очень много зеленых насаждений. Разве это мрак? Вы сами бывали там летом?».

НОВОСИБИРСК

Фото: Кирилл Соловьев

«Мой сосед Новосибирск у вас такой молодой красавец вышел!».

«Отдельное спасибо за мой любимый Новосибирск. Все удивлены мальчишке, но нам всего-то 130 лет! По отношению к другим городам - просто дети, но суровые и серьёзные».

«Так вот он какой самый молодой амбициозный миллионник - столица Сибири Новосибирск! Юный Король Сибири!».

«Шедеврально... И, кстати, похож на моего внука, только мой - блондинестее».

«Самый позитивный образ!».

А вот и промежуточные варианты Новосибирска.

КРАСНОЯРСК

Фото: Кирилл Соловьев

«В теплой одежде, но нараспашку и без головного убора, хотя ппп, как холодно».

«Согласна, сибирский типаж».

«Интересная интерпретация. С этой точки зрения не рассматривал. Ушёл думать. Спасибо большое!».

«О как! Не ожидал что Красноярск такой».

«Войно-Ясенецкий, св. Лука».

«Летописец придворный».

«И символ города - лев - ухватили четко».

«На Янковского чем-то похож».

«Младше Москвы, Нижнего Новгорода и старше Санкт-Петербурга».

Промежуточные варианты Красноярска.