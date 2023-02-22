Стал известен график работы медицинских учреждений и почты на 23-26 февраля в Томске

В течение четырёх дней несколько муниципальных организаций продолжат приём посетителей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Неотложную помощь в сфере челюстно-лицевой хирургии оказывают медики Томской областной клинической больницы на улице Ивана Черный, 96.

В стоматологическую клинику по адресу Набережная реки Ушайки, 6 томичи могут обратиться с острой зубной болью. 25 февраля до 15:00 принимают детские врачи.

Офтальмологи примут в отделении Сибирского государственного медицинского университета на проспекте Ленина, 4.

Даты работы хирургических кабинетов:

- 23 февраля: городская больница №3 по улице Нахимова, 3 и поликлиника №4 по улице 79-й Гвардейской дивизии 3/2;

- 24 февраля: межвузовская поликлиника на улице Киевской, 74 и МЧС №2 по улице Бела Куна, 3;

- 25 февраля: больница №2 на Гагарина,4 и медсанчасть “Строитель” на проспекте Фрунзе, 116;

- 26 февраля: горбольница №3 по адресу Нахимова, 3 и поликлиника №10 на проспекте Мира, 17.

- поликлинике № 10 по улице Профсоюзной, 16, номер телефона 8 (3822) 909-210 (1604);

- горбольнице № 3 по улица Нахимова, 3, номер телефона 8 (3822) 419-849);

- МСЧ № 2 по улице Бела Куна, 3, номер телефона 8-906-959-73-72).

Льготные лекарства в Губернской аптеке отпустят 24 февраля с 10:00 до 16:00.

По номерам телефонов 8-800-350-88-50 и 8 (3822) 516-616 специалисты подскажут точный режим работы других медицинских центров и аптек.

22 февраля работу почтовых отделений сократили на один час. 23 число - выходной. 24 февраля - по графику воскресенья, 25 числа - по штатному расписанию.