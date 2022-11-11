Перезимуем: томский орнитолог Гашков рассказал о правильной подкормке птиц зимой

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске снежный покров еще не установился, однако уже сейчас в городе появляются птицы, которые останутся на зимовку. Сергей Гашков, зоолог и орнитолог, представитель томского отделения союза охраны птиц России и зоологического музея ТГУ, рассказал журналисту "КП-Томск" о том, какие птицы останутся в городе и как правильно их нужно кормить.

Какие птицы будут в городе

В Томской области насчитывается в общей сложности 346 видов птиц, в среднем, из них 45 остаются на зимовку.

"У нас из 346 видов, которые зарегистрированы в Томской области на зиму, остается около 45 видов. Все остальные от нас улетают или пролетают транзитом - остается меньшинство 12-15% от фауны", - говорит орнитолог.

Фото: Макеев Иван

Гашков поясняет, что иногда в городе и лесах региона остаются те виды, у которых есть благоприятные условия для существования. Например, дрозд-рябинник, который любит в зимнее время есть плоды рябины. В прошлом году он остался в городе, но в сезон 2022-2023 его не стоит ожидать из-за низкого урожая красных ягод.

Из привычных видов: полевого воробья, снегиря обыкновенного, гаички буроголовой (или иначе "пухляка") и поползня в Томске и лесах Томской области повстречаются несколько видов дятлов - большой пестрый, белоспинный, седой (по окрасу серо-зеленый), сойка и кедровка.

Кроме того, из необычных зимующих птиц томичи увидят вьюнковых, например, чечетку, которая любит лакомиться семенами от березы. Орнитолог добавляет, что в 2022 году хороший урожай семян березы, поэтому можно будет других птиц, относящихся к семеноядным. Обыкновенного щегла также будет заметен на кормушках - к его любимой еде относят репейник и семена.

Чем кормить

Порой горожане, прогуливаясь по лесу, не понимают, что они наносят вред диким животным и птицам, кормя их, чем попало. Биолог Сергей Гашков называет те корма, которыми можно побаловать пернатых.

"На кормушках дятлов привлекает, в первую очередь, свежее сало, семечки. Традиционно мы предлагаем [для кормления птиц] семена подсолнечника, любые другие семена, орехи - для нас это проще всего кедровый орех. [Птицы предпочитают] несоленое сало, любят подъедать остатки с нашего стола, крошки, крупы", - отмечает Гашков.

Фото: Фролов Михаил

Кроме того, птицам можно предложить сыр, различные хлебные крошки, крупы. Также птицы не откажутся от семечек: тыквенных, подсолнечных и других. Зимующим лучше предлагать еду понемногу, но регулярно - каждый день, если есть желание сделать пользу.

Что нельзя делать

"Сердобольные" люди часто подкармливают голубей, которые в принципе едят все подряд и могут залетать в кормушки, предназначенные для других птиц. Кроме того, изобилие еды может привести к созданию антисанитарных условий: "когда корм постоянно в избытке в одном месте, тут возникает негативные последствия – появляются грызуны".

Фото: Алёна Голева

Чтобы голуби не "воровали" еду у зимующих птиц, некоторые томичи используют висячие кормушки, чтобы синицы, дятлы, щеглы, сойки, кедровки и другие могли спокойно насытиться едой.

Также орнитолог не рекомендует кормить птиц соленой пищей. Если жители города планируют побаловать синиц и дятлов салом, то лучше подвесить пресное.