"Это дело души": томичка рассказала об открытии мастерской по производству пастилы

Фото: Предоставлено героем

Ирине Исаевой 22 года, девушка с отличием окончила факультет журналистики в Томске и открыла свое дело, но не по профессии. Ирина случайно наткнулась на сообщество по производству сушеных фруктов и пастилы, загорелась идеей создать свое мини-производство. Спустя три года ей удалось реализовать свой замысел и открыть онлайн-магазин "Fruit Food".

Я раньше была очень зависима от сладкого

Девушка рассказывает, что до открытия своего дела у нее была сильная зависимость от сладкого. В конечном итоге большое количество продуктов с содержанием сахара вызвали у Ирины аллергию.

Фото: Предоставлено героем

"Когда начала заниматься производством ПП-сладостей поняла, что это полезно, вкусно, питательно и привычных мне шоколадок больше не хочется, зависимость от сахара ушла, осталась только польза", - говорит девушка.

Ирина называет спасением свое новое занятие, она научилась готовить полезные и без сахара перекусы, которыми она угощает свою семью, друзей и теперь уже - постоянных покупателей.

Я называю своё дело "мини-производство"

От простых полезных перекусов - к самостоятельному приготовлению. Идея создавать пастилу и сушить фрукты к Ирине пришла случайно. В один из дней она листала ленту новостей и наткнулась на сообщество, в котором продавались разные сушеные фрукты и пастила. "Это так здорово, тоже хочу" - сиюминутное решение привело открытию спустя три года своей онлайн-точки.

Фото: Предоставлено героем

"Я называю своё дело «Fruit Food» мини-производство. Пока что бизнес - это слишком громкое слово для него. Я бы сказала, что это дело, в которое я вкладываю душу и силы, которое у меня хорошо получается и которое нравится мне и другим людям. Это дело души", - делится Ирина.

После спонтанной идеи также заниматься производством пастилы, девушка начала углубляться в тему: читать тематические блоги, узнавать про необходимое оборудование, искать рецепты и технологии.

"Сначала просто сушила фрукты, получалось хорошо, а запах дома был просто невероятный! Потом начала готовить пастилу и получалось не так хорошо, но все равно было вкусно", - отвечает девушка.

Фото: Предоставлено героем

Интерес сменился на настоящее увлечение, Ирина окончила специализированный курс по производству пастилы и сушению фруктов. Как она отмечает, после повышения своей квалификации в этом вопросе, улучшился вкус готовых продуктов.

К слову, причиной долгой подготовки к открытию девушка называет нехватку времени из-за учебы и пандемии.

В среднем пастила сушится 12-14 часов

Небольшое производство запустилось. В квартире Ирины все чаще и чаще витали фруктовые запахи различных фруктов: киви, апельсин, банан. Девушка начала вырабатывать свою схему и нормы приготовления, возникли внутренние правила.

Сушение продуктов и полное приготовление пастилы занимает большое количество времени, поэтому девушка предупреждает, что на каждый заказ понадобится время. Если на улице высокая влажность, то ингредиенты сушатся намного дольше. Если сухо и тепло, то, наоборот, быстрее обычного.

По профессии журналиста Ирина Исаева работать не пошла, но занимается смежными задачами: помогает вести социальные сети для другого мастера по производству пастилы и пишет тексты для другого онлайн-магазина.