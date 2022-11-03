«На границе снова пробка»: томич рассказал, как россияне уезжают из Казахстана домой

Томич рассказал журналисту "КП-Томск" подробности истории. Фото: предоставлено героем.

28-летний житель Томска Денис буквально на днях вернулся из Казахстана. Томич уезжал по работе на целый месяц и как раз попал в то время, когда на границе выстраивались большие пробки. Когда молодой человек поехал обратно в Россию, он вновь столкнулся с затором на границе.

«Чтобы попасть в Павлодар, отстоял 8 часов»

Денис поехал в Казахстан на собственном автомобиле. У молодого человека и его друга собственный бизнес, поэтому им часто приходится ездить в командировки. Томичу нужно было попасть в Павлодар 25 сентября, но из-за большой пробки, которая образовалась на границе, попасть в другую страну получилось лишь спустя почти сутки.

«Я читал новости и видел, что со всех сторон России на границе стоят большие пробки, но я как будто сам себя успокаивал и не верил, что там все так плохо», - рассказывает Денис.

Чтобы попасть в Павлодар, томичу пришлось отстоять восьмичасовую пробку на границе. В другую страну молодой человек заехал только под утро 26 сентября.

«Квартира за 300 тысяч тенге»

Командировка затягивалась на месяц, и поэтому молодому человеку было необходимо снять квартиру. Стоимость двухкомнатной квартиры в центре Павлодара в сентябре составила более 200 тысяч тенге в месяц, или около 40 тысяч рублей по нынешнему курсу.

«Пока я стоял в той самой пробке, я понял, что и взлетевшие цены на квартиры в Казахстане – это не вымысел», - сказал Денис.

По словам томича, ранее, когда он приезжал в Казахстан, квартиры можно было снять в разы дешевле.

В отелях, которые подходили Денису, свободных мест уже не было. Поэтому выбор пал на двухкомнатную квартиру в центре города.

«Обратно снова встал в пробку»

В конце октября молодой человек собрался уезжать обратно в Томск. Новостей о том, что на границе образовываются заторы в обратную сторону, Денис не видел.

«В шутку как-то обсуждали с коллегой, что сейчас на границе снова пробка, но никто даже не предполагал, что это правда», - говорит томич.

Денис поехал обратно в Россию несколько дней назад. Подъезжая к пропускному пункту, он и не заметил, как снова встал в затор из машин.

«Конечно, не 8 часов стоял, а всего лишь 2,5 часа, но суть оставалась все та же. Я снова встал в пробку», - рассказывает молодой человек.

По словам молодого человека, в пробке он встретил два автомобиля с номерами томского региона, но в отличие от него, пассажиры были в Казахстане вовсе не по работе.