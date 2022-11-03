«Концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия»: куда сходить в Томске в праздничные выходные

В регионе пройдет более 150 праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске в праздничные выходные 4-6 ноября сразу на нескольких площадках пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. В городе пройдут тематические выставки, викторины и книжные обзоры, в школах и учреждениях дополнительного образования состоятся классные часы.

Спортивные школы и учреждения отметят праздник веселыми стартами и соревнованиями. Школы искусств проведут конкурсы рисунков и творческие выставки. Все мероприятия можно посмотреть по ссылке.

Помимо мероприятий в Томске, 3 ноября регион присоединится к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Он приурочен ко Дню народного единства и пройдет очно на 50 региональных площадках – в школах, центрах культуры, библиотеках. В Томске центральной площадкой станет библиотека им А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14), в которой диктант стартует в 11 часов.

В субботу, 5 ноября, в 17.00 в Доме народного творчества «Авангард» состоится благотворительный концерт «В единстве наша сила», в котором выступят творческие коллективы ДНТ «Авангард» и танцевальная команда «ЮДИ». Стоит отметить, что все средства от покупки билетов будут направлены в Фонд поддержки мобилизованных #МЫВМЕСТЕ.