"Суда пошли на зимнюю стоянку": томский эколог предположил, из-за чего в Томи появились нефтепродукты

Нефтепродукты загрязнили береговую линию Томи в Северске. Фото: telegram-канал Светлана Радионова

В Томской области громко начала обсуждаться тема с загрязнением реки Томь. Вчера, 1 ноября, в своем telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала видеозапись, где видно, как береговая линия реки в Северске загрязнена нефтепродуктами. Она уточнила, что в федеральное ведомство обратились сами жители города.

"К нам обратились жители Томской области: рядом с ЗАТО Северск река Томь стала похожа на тягучий мазут. В соцсетях также появилось видео", - написала Радионова в своем блоге.

Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Когда специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды, выяснилось, что содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз.

После опубликованной в СМИ информации Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте решило провести доследственную проверку по статье 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Дело на контроль также взяла федеральная служба Росприроднадзора.

Эколог Сергей Трапезников рассказал журналисту "КП-Томск" предположительную причину появления нефтепродуктов в реке Томь.

"Речные суда, которых не много, но они все же есть, встают на зимний отстой. Перед стоянкой они должны раскачать подсланевые воды. Именно таким образом в реку и попадают нефтепродукты", - объяснил специалист.

Эколог рассказал, что как раз выше этого места, где нашли разлитые химикаты, находится проток, куда суда уходят на зимний отстой. Перед тем как уйти на стоянку, они раскачивают льяльные воды, и данная масса уходит по течению к берегу Северска.

По словам эксперта, данную экологическую проблему решают с помощью бонового заграждения и фильтрации массы, однако полностью избавиться от нефтепродуктов в реке не получится.

"Естественно, что из-за таких сливов в реку страдает флора и фауна, гибнет рыба и пропадает кислородный обмен в воде", - добавил Сергей Трапезников.

В администрации Северска журналисту "КП-Томск" не смогли дать комментарий насчет загрязнения Томи в районе города.

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