"Бронхоспазм, COVID-19 и ХОЛБ": врач-инфекционист рассказал об опасности смога, который навис над Томском

Выбросы с производств могут усугублять течение многих заболеваний, просто негативно влияя на общую токсическую нагрузку. Фото: Густаво Зырянов

Вот уже как несколько дней томичей предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности, которые будут действовать на территории города. НМУ возникаю при определенных погодных условиях, они никак не связаны с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. При ослаблении ветра, штиле, туманах, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, появляется данное предупреждение. В связи с этим, у жителей города возникает вопрос, как влияет на организм, тот самый смог, который зависает над Томском.

Терапевт и врач-консультант "Инвитро-Сибирь" Михаил Гумалевский рассказал томичам о том, чем опасна дымка в городе.

"Смог, если он вызван продуктами горения бытовых отходов или продуктами горения угля или иными факторами, возможно, более агрессивными — это избыточная нагрузка на бронхолегочную систему. Конкретнее на реснитчатый эпителий верхних дыхательных путей в связи с повышенной на него нагрузкой", - рассказывает терапевт.

Фото: Антон ФОКИН

По словам специалиста, некоторые соединения летучей взвеси, могут обладать местно-раздражающим действием, что может приводить к бронхоспазму у больных бронхиальной астмой, детей- аллергиков и людей, потенциально подверженных риску COVID-19, в том числе.

Помимо этого, специалист утверждает, что выбросы с производств могут усугублять течение многих заболеваний, просто негативно влияя на общую токсическую нагрузку.

В подобной экологически обстановке, у горожан могут обостряться ХОБЛ (хроническая обстуктивная болезнь легких), иные хронические поражения бронхолегочной системы, у детей-аллергиков это может спровоцировать дыхательные нарушения вплоть до стеноза, да и просто избыточная токсическая и пылевая нагрузка на организм, связанная с качеством и общей загрязнённостью окружающего воздуха в целом, не способствует улучшению здоровья.