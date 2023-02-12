В Томске на предстоящей рабочей неделе потеплеет до -10 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске предстоящая рабочая неделя распрощается с морозами. Средняя дневная температура будет составлять -10 градусов, однако ночная температура по-прежнему будет держаться выше -20. Такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В начале неделе ночью температура будет держаться на отметках -15...-19 градусов, а днем начнет подниматься до -10. В понедельник и во вторник прогнозируется снегопад и переменная облачность.

К середине недели ночная температура понизится еще сильнее и будет держаться на отметке -25...-22 градуса. Днем потеплеет до -15. Снега не будет, но переменная облачность сохранится.

В конце недели в городе ночью ожидается -19...-24 градуса, а днем потеплеет до -9. Прогнозируется погода без осадков и облачность.