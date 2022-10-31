Межконфессиональный Диалог представителей деловых кругов России с главным раввином Томска Леви Каминецким

Томская Хоральная Синагога впервые приняла участников форума выпускников Президентской программы. Фото: Софья ДИМОВА

2022 год был объявлен Президентом РФ «Годом культурного наследия народов России». Именно поэтому тема укрепления взаимопонимания и единства народов нашей страны стала одной из главных на Юбилейном Международном Форуме Выпускников Президентской программы «25 лет - в ногу со временем». Форум, собравший представителей 12 регионов России, прошел в Томске с 6 по 9 октября 2022 года.

- В Томске дружно живут и трудятся представители разных национальностей и религий. Именно поэтому крайне важно развивать диалог между нашими культурами и конфессиями, что мы и сделали на первой для нашего города встрече Томичей и гостей Юбилейного международного форума с руководством еврейской общины Томска, - поделилась руководитель Ассоциации выпускников Президентской программы Томской области «Лидер 21 века» Наталия Альчик.

Одной из основных площадок форума впервые стала Томская Хоральная Синагога. 6 октября там состоялся PUBLIC TALK с главным раввином Томска Леви Каминецким. «Я очень рад видеть гостей у нас в синагоге. В такой большой многоконфессиональной стране как Россия очень важен диалог и культурный обмен между всеми частями нашего общества. Мы многое может дать и научиться друг у друга.», - подчеркнул главный раввин Томска Леви Каминецкий.

Насыщенная программа мероприятия, в частности, включала в себя интервью с главным раввином Томска Леви Каминецким, посещение крупнейшего еврейского детского центра страны, знакомство с Томской Хоральной Синагогой и праздничный кошерный фуршет.

Инициатором и модератором встречи выступила лингвист, общественный деятель, член еврейского делового сообщества Петербурга, автор проекта «Межконфессиональный Диалог» Инна Кунина.

- Уверена, что наш диалог станет важным фактором укрепления единства многонационального народа нашей страны. В сегодняшнее непростое время необходимо возрождать и оберегать традиционные ценности являющиеся базовыми для сохранения и развития нашего общества. Во всех основных религиях эти ценности близки. В рамках проекта «Межконфессиональный Диалог» мы ищем точки соприкосновения между представителями разных конфессий, акцентируя на том, что нас объединяет. Для участников встреч -представителей деловых кругов России, особый интерес представляют вопросы этики ведения бизнеса в согласии с национальными традициями, что имеет для гостей вполне конкретную практическую ценность. Сближение позиций представителей разных конфессий в процессе культурного и делового взаимодействия бесспорно пойдет на благо всем участникам диалога.», - отмечает Инна Кунина. Дальнейшее развитие проекта предполагает вовлечение в диалог деятелей основных конфессий страны. Процесс укрепления единства — это длительный путь, на котором важные шаги по сближению религий и культур уже сделаны.