Проектировщица автомобильных дорог из Томска поучаствовала в шоу "Кондитер"

Ренат Агзамов усложнил задачу участникам финала: в 4-ярусном торте должен был присутствовать сложный декор и разные начинки. Фото: предоставлено героем

Кондитер из Томска приняла участие в теле-шоу Рената Агзамова. О том, как везла бисквиты в чемодане в Москву женщина рассказала изданию "АиФ-Томск".

Расине Загировой 31 год, изначально её профессией была работа проектировщика автомобильных дорог, но в декрете появилось кондитерское хобби. Фотографии её творений понравились создателям шоу "Кондитер", и сибирячку пригласили на съёмки.

«Для шоу сделала шоколадный торт с абрикосовой начинкой, декор был импровизацией. Готовила и собирала торт в гостинице, прямо в номере, а бисквиты везла в чемодане из Томска», - вспоминает женщина.

В процессе подготовки ей не отказали в помощи на кухне отеля и даже в ближайшем кафе. Ренат Агзамов усложнил задачу участникам финала: в 4-ярусном торте должен был присутствовать сложный декор и разные начинки.

«На такой торт у меня бы ушло несколько дней, и я даже хотела уйти. Но потом решила, что нельзя просто сдаваться, нужно обязательно попробовать, ведь это такой классный опыт! На выполнение задания давалось определенное количество времени, готовить под камерами и на скорость было непросто, то и дело не хватало ингредиентов или случались другие казусы, и приходилось всячески выкручиваться», - объяснила томская участница.

Расина не прошла в суперфинал, но не собирается останавливаться на достигнутых успехах в выпечке. По словам женщины, её вдохновляют отзывы клиентов, а в будущем она хотела бы создать кондитерскую студию и покорить ещё множество десертов.