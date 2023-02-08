В Томской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ на 22%

Из-за новой волны заболевания в регионе пришлось закрыть 7 школ и 2 детских сада. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области снова вспышка заболевания ОРВИ. За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 9 114 случаев, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзором.

"В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 22%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 19,4%", - говорится в сообщении.

Из-за новой волны заболевания в регионе пришлось закрыть 7 школ и 2 детских сада. Помимо этого, в Томской области были закрыты 65 классов в 20 школах и 14 групп в 12 дошкольных образованиях.

Ранее сообщалось, что в конце января заболеваемость резко упала, но сейчас вновь набирает обороты. В Управлении Роспотребнадзора также рассказал, что по региону действует ограничение по проведению массовых мероприятий. Помимо этого, в больницах введен масочный режим.