Трансляцию солнечного затмения вели через телескоп. Фото: Кирилл Колемасов

В ТГУ провели прямую трансляцию солнечного затмения на базе недавно открытой обсерватории. Она была основана в 1923 году, но в 2014 прекратила свою работу из-за стремительного развития техники и засветки неба из-за расположения в черте города. Силами преподавателей и студентов физического факультета в 2021 году она вернулась в строй как учебное средство.

Сегодня телескоп использовали для проведения прямой трансляции. Корреспонденту КП-Томск удалось попасть под купол обсерватории.

Купол телескопа можно передвигать. Для этого установлен специальный пульт Фото: Кирилл Колемасов

Томская обсерватория находится в левой части главного корпуса ТГУ. Помещение под куполом вмещает в себя небольшое количество людей, а чтобы использовать оптический телескоп нужна лестница. Устройство имеет объектив диаметром 13 см, дающий увеличение до 200 крат

Луна закрыла солнце почти на 60%. Фото: Кирилл Колемасов

Увидеть затмение своими глазами смогли школьники, которые пришли на экскурсию. Сотрудники помогали забираться по лестнице к устройству и объясняли принцип использования телескопа.

Примерно такую картину видят наблюдатели. Фото: Кирилл Колемасов

Телескоп выступил в роли объектива и для камеры, через которую велась прямая трансляция в интернет. На вопросы отвечал доцент физического факультета ТГУ Илья Кирнос. Зрителей интересовало как часто меняется рельеф луны, когда последний раз фиксировали падение метеорита на спутник земли и что еще из космических явлений можно будет наблюдать без спецоборудования.