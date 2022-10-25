Трансляцию солнечного затмения вели через телескоп.
Фото: Кирилл Колемасов
В ТГУ провели прямую трансляцию солнечного затмения на базе недавно открытой обсерватории. Она была основана в 1923 году, но в 2014 прекратила свою работу из-за стремительного развития техники и засветки неба из-за расположения в черте города. Силами преподавателей и студентов физического факультета в 2021 году она вернулась в строй как учебное средство.
Сегодня телескоп использовали для проведения прямой трансляции. Корреспонденту КП-Томск удалось попасть под купол обсерватории.
Купол телескопа можно передвигать. Для этого установлен специальный пульт
Фото: Кирилл Колемасов
Томская обсерватория находится в левой части главного корпуса ТГУ. Помещение под куполом вмещает в себя небольшое количество людей, а чтобы использовать оптический телескоп нужна лестница. Устройство имеет объектив диаметром 13 см, дающий увеличение до 200 крат
Луна закрыла солнце почти на 60%.
Фото: Кирилл Колемасов
Увидеть затмение своими глазами смогли школьники, которые пришли на экскурсию. Сотрудники помогали забираться по лестнице к устройству и объясняли принцип использования телескопа.
Примерно такую картину видят наблюдатели.
Фото: Кирилл Колемасов
Телескоп выступил в роли объектива и для камеры, через которую велась прямая трансляция в интернет. На вопросы отвечал доцент физического факультета ТГУ Илья Кирнос. Зрителей интересовало как часто меняется рельеф луны, когда последний раз фиксировали падение метеорита на спутник земли и что еще из космических явлений можно будет наблюдать без спецоборудования.
Посмотреть на затмение можно было через два окуляра и экран камеры.
Фото: Кирилл Колемасов