В Томске хирурги спасли жизнь ребенку с редкой патологией пищевода

Фото: Булатов Алексей

В Томске хирурги Больницы скорой медицинской помощи №2 и областного перинатального центра имени Евтушенко, сплотившись спасли жизнь новорожденного ребенка с редкой патологией. Об этом сообщает облздрав.

"Тяжелый порок развития – атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищом – был опасен для жизни младенца, и требовал немедленного хирургического вмешательства", - говорится в сообщении.

Отсутствие части пищевого не позволяло ребенку полноценно питаться, так как он не был соединен с желудком. Такое отклонение было диагностировано при рождении, несмотря на сложность и опасность патологии, она вполне поддается оперированию.

"Мы оперировали малыша около трёх часов. Успех реконструкции пищевода обеспечили малоинвазивные хирургические технологии – с помощью эндоскопического оборудования выделили концы атрезированного пищевода, устранили трахеопищеводный свищ, и выполнили пластику пищевода", - рассказал Владимир Погорелко, заведующий хирургическим отделением больницы скорой медицинской помощи №2.

К счастью, операция прошла успешно. Врачи рассказывают, что состояние новорожденного стабильное, но ему предстоит период реабилитации. В скором времени ребенок сможет питаться самостоятельно.