В Томске в феврале придет похолодание и продолжит идти снег

Фото: Анна Ковалёва

В феврале в Томске синоптики прогнозируют похолодание и продолжительные снегопады разной интенсивностью. О погоде на первую декаду последнего месяца зимы рассказала начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Синоптик уточнила, что в регионе в начале февраля прогнозируется -13...-15 градусов, что выше нормы на 2-4 градуса. По городу ожидается от -24 до -6 градусов, а к концу декады вновь придут холода.

По словам специалиста, в регионе в основном температура воздуха ночью ожидается -25...-20 градусов, местами до -18 градусов, а днем она будет подниматься до -11...-16, местами до -5...-10 градусов.

В Томске в начале декады ночная температура прогнозируется -22...-24 градуса, а к середине декады - минус 14...-16 градусов. В конце декады ожидается похолодание, а до каких прогнозов пока не известно.

Что касаемо осадков, то в начале февраля ожидаются снегопады разной интенсивности.