В Томске на следующей неделе будет дождь и плюсовая температура

В воскресенье будет снег с дождем. Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящей рабочей неделе будет дождь и плюсовая температура. Максимально воздух прогреется до +12 градусов, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

Понедельник, 17 октября, встретит томичей осадками. Ночная температура будет в пределах +3 градуса. Днем прогнозируется до +9 градусов. На следующий день в городе также будет идти дождь. Во вторник ночная температура будет такая же, а дневная - упадет до +6. 19 октября в Томске закончатся осадки, а дневная температура поднимется до +7 градусов.

В середине недели будет сухо, но облачно. Ночная температура будет варьироваться от +3 до +4, а дневная - от + 8 до +12 градусов.

В выходные вернуться осадки. В субботу горожан ждет дождь, а в воскресенье мокрый снег. Ночная температура прогнозируется от -1 до +2, дневная - от +1 до +9 градусов.

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