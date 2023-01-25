«Обманула систему»: под Томском 14-летней школьнице удалось оформить кредит и спрятаться от коллекторов

Девочке-подростку выдели вредит по интернету Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящим шоком для жительницы Северска Светланы К. стала новость о том, что ее 14-летняя дочь втайне оформила кредиты. Чтобы получить одобрение заявок, девочка прибавила себе возраст при заполнении интернет-анкеты. Затем она сменила сим-карту и не вносила платежи. Чем закончилась эта история, журналисту «КП-Томск» рассказала мама предприимчивой Снежаны.

«Все выяснилось тогда, когда я вставила в телефон старую сим-карту дочери. Обнаружила сообщения, в которых дочь запугивали судом и требовали перечислить деньги. Я была ошеломлена и стала разбираться», - рассказывает Светлана.

О том, что дочь взяла кредиты, северчанка обнаружила случайно Фото: Анна Ковалёва

Как выяснилось, за полгода до этого Снежана решила сделать два заказа в интернет-магазине. Не имея достаточно денег, она оформила товары в кредит на платформе этого же онлайн-ресурса. При заполнении анкеты школьница указала возраст не 14, а 18 лет. Система не отреагировала на подвох и одобрила заявку. Несовершеннолетняя северчанка заказала товары на сумму более 40 000 рублей.

«Почему кредитная организация не проверила данные? Ведь получается, что не существует такого человека с указанной датой рождения, который оформил заём. Как мне удалось выяснить, онлайн-площадка оформляет заказы не через обычные банки, а через микрозаймовые организации. Я воспитываю дочку одна, у нас посчитана каждая копейка, чем мы будем выплачивать эти десятки тысяч рублей?» - возмущается мама подростка Светлана.

По словам Снежаны, она рассчитывала на финансовую помощь отца, которого, к слову, в своей жизни никогда не видела. Мужчина не перевел дочери обещанные деньги. Девочка смогла дважды внести платежи, пока ее накопления не закончились.

Девочка купила товары почти на полсотни тысяч рублей Фото: Александр ГЛУЗ

«Ребенок же не мог просчитать все последствия – изучить внимательно документы, понять, что с таким годовым процентом товары обойдутся намного дороже той стоимости, по которой она изначально их себе в корзину накидала. Денег лишних нет, а детям хочется всего и сразу! Вот она и прибавила себе возраст в заявке, чтобы быть якобы совершеннолетней – она даже и не подумала, что нельзя так делать», - поясняет Светлана.

Из интернет-магазина Снежане доставили заказанные вещи, среди которых были зимние ботинки за 5 тысяч рублей, пуховик за 12 500 рублей.

Северчанке доставили посылки с купленными в кредит вещами. Фото: Диана Иванова

«Она еще набрала косметики просто вагон - крема, маски. И взяла своему другу в подарок на Новый год компьютерную мышку тысяч за шесть. Вот как раз по поводу этого друга у меня большие сомнения – очень похоже, что он ее и надоумил оформить займы. Дочь говорила: «У Кости много микрозаймов, он их не платит, номер поменял и все», - рассказывает Светлана.

Когда девочке стали звонить коллекторы, она побоялась рассказать об этом матери и, по примеру знакомого, сменила номер телефона. Снежана поясняла, что деньги на покупку вещей ей подарил Костя, так как он работает и может себе это позволить.

«На тот момент, когда все обнаружилось, наш долг с процентами составлял около 60 тысяч рублей. Я пыталась разобраться с этими микрозаймовыми организациями, звонила туда, писала. Спрашивала, по какому праву они выдают кредиты несовершеннолетним, есть ли у них вообще возможность сверять данные. Их официальный ответ один: если она изменила дату в паспорте, это вы нарушили закон, подделали документы, мы на вас в суд подадим, если не погасите. Получается, им совершенно все равно, кто оформляет кредит», - говорит северчанка.

Получив паспорт, многие подростки начинают считать себя самостоятельными и пробуют взять микрозаймы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Когда Светлане сказали, что дело направлено в суд, она была вынуждена взять кредит в обычном банке, чтобы погасить микрозаймы. В итоге купленные подростком вещи обошлись семье втридорога.

«Я сразу закрыла этот кредит и выдохнула. Лучше с банками официальными иметь дело, чем вот с этими микрозаймовыми организациями. Моя мама тоже помогла нам – погасила проценты, это 15 000 рублей», - сказала Светлана.

Женщина также припомнила, что каким-то шестым чувством ощутила опасность еще тогда, когда дочь попросила у нее свой паспорт. В тот момент Снежана объяснила матери, что хочет зарегистрироваться на Госуслугах.

При заполнении онлайн-заявки школьница неверно указала год рождения Фото: Анастасия Осипова

«У многих подростков, как только они получают паспорт, появляется чувство, что они уже взрослые, самостоятельные, сами решают. Я первое время прибирала ее паспорт, но она спросила: «Ты почему прячешь мой документ? Это личная вещь, нельзя никому передавать». Вот тогда я и заподозрила неладное: что-то чувствовала, но не могла понять, что происходит», - добавила Светлана.

Теперь Снежана, вспоминая эту историю, говорит: «Когда я оформляла кредиты и потом скрывалась от коллекторов, то была дурой. В итоге получилось нам же дороже – вот так точно не хотела». Сама девушка советует родителям подростков быть бдительными, зная, что у детей есть возможность набрать в кредит по интернету большие суммы.