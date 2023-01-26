ТДСК вошла в ТОП-50 по объему строительства в России

Фото: ТДСК

Единый ресурс застройщиков (erzrf.ru) опубликовал предварительный ТОП по вводу жилья по итогам 2022 года. Томская домостроительная компания сохранила лидерство среди региональных застройщиков

По итогам года группа компаний ТДСК удерживает первое место среди застройщиков в Томской области. По данным ЕРЗ, в 2022 году компания ввела в эксплуатацию около 50 тыс. м² жилья. Это 6 многоквартирных домов и три подъезда в четырех жилых комплексах. Большая часть введенного жилья приходится на Томский район, где возводят «Южные Ворота». В областном центре сдано в эксплуатацию жилье в Радонежском и в «голландском квартале» на Комсомольском, 48. Также дома введены в Новосибирске.

Фото: ТДСК

В 2022 году одновременно с реализацией собственных проектов, компания по заказу муниципалитета возвела четыре детских сада на ул. Ивановского, Ивана Черных и Демьяна бедного. Для расселения жителей из аварийного и ветхого жилья построен многоквартирный дом по пер. Целинному, 29 в Томске.

В рейтинге ЕРЗ также опубликованы цифры текущего строительства. ТДСК занимает 45-ю строчку с показателями в 329 тыс. м².