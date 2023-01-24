Полвека на страже воспитания: детский сад №48 в Томске отметил 50-летний юбилей

Фото: Детский сад №48

В Томске 21 января круглую дату отметил детский сад общеразвивающего вида №48. В 2023 году учреждению исполнилось 50 лет, большой концерт прошел на площадке ДНТ Авангард. Настроение создавали студенты Губернаторского колледжа, коллективы самого дворца народного творчества и не только. От всей души поздравить учреждение с юбилеем пришли люди из самых разных организаций Томска.

Поводов для поздравлений достаточно, ведь за последние несколько лет коллектив активно подтверждает свои компетенции победами в конкурсах разных уровней. В 2020 году в копилку добавилась победа на конкурсе профессионального мастерства «Учитель-логопед - 2020», а также второе место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «World Skills» «Навыки мудрых». В 2022 году прибавилось третье место на региональном этапе V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России».

Фото: Детский сад №48

Немало побед у МАДОУ №48 и на конкурсах в сфере образования. Высокий рейтинг среди дошкольных образовательных учреждений достигался успехами на международных и всероссийских конкурсах в Москве, Чебоксарах и Новосибирске.

Инновационные программы – тоже часть жизни МАДОУ №48. Работает проблемно-творческая группа по реализации введении норм ГТО для дошкольников 6-8 лет, реализуется региональный проект «Организация мобильной площадки ранних профориентационных проб направления ВАBY SKILLS» и многое другое

За более чем 50-летнюю историю учреждение пережило переезд из старого здания по ул. Ленина, 48 в обновленные помещения на ул. Бела Куна, 24/1, присоединение МБДОУ №78 и появление в 2022 году третьего корпуса на ул. Владимира Высоцкого, 16.

Фото: Детский сад №48

Лауреат конкурса «Лидер образовательной организации - 2021 и заведующая детским садом №48 Лариса Вареник рассказала, что совместно с Центром планирования карьеры учреждение второй год реализует городскую программу воспитания и дополнительного образования «PROFстарт: сегодня дети – завтра профессионалы».

«В 2023 году мы планируем увеличить охват по городской программе, будем продолжать знакомить детей с профессиями взрослых, значимостью труда, чтобы ребята понимали, что вещи не берутся из магазина, а делаются человеческим трудом», - рассказала Лариса Вареник.

Фото: Детский сад №48

Также в 2023 году планируется начать работу по детскому волонтерству. Руководство хочет с дошкольного возраста познакомить с направлением добровольчества и показать положительные стороны взаимопомощи.