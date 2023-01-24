Будущее за молодыми учеными Томска: как томские ученые создают пластиковые гранулы с металлическим наполнением

Пластик прочно вошел жизнь человечества и встретить вещи из него можно на каждом шагу. Ученые Томского государственного университета придумали новую технологию производства фидстоков (пластиковых гранул) с использованием керамических и металлических порошков. С их помощью можно создавать различные изделия методом литья под давлением или с помощью 3D принтера. Причем, это может быть все что угодно – от сувенирной продукции до деталей для различных отраслей машиностроения. Подробности в первом выпуске проекта Сибфм Group «Будущее за молодыми учеными Томска».