"Чрезвычайно опасное состояние": доктор медицинских наук рассказал томичам, чем опасна бессонница

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Кандидат медицинских наук и главврач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков рассказал жителям Томска чем опасна бессонница. По словам специалиста, патологическое нарушение биоритмов в течение длительного времени или десинхроноз, в данном случае вызванный внешними причинами, может приводить к сердечно-сосудистым, цереброваскулярным заболеваниям, а также заболевания эндокринной, нервной и репродуктивной системы.

"Жизнь в непривычном ритме в течение 10 дней, что мы можем отмечать, например, в новогодние праздники или в отпуске, и затем возврат к привычному графику, у здоровых людей не приводят к болезненным состояниям и организм достаточно быстро восстанавливается. В других случаях требуется обращение к врачу, знакомому с хрономедициной", - рассказал эксперт.

Врач отмечает, что нарушение режима сна и бодрствования — обычная ситуация. Как правило, при недлительном нарушении биоритмов, патологических форм такие состояния не приобретают. У здоровых людей суточный, или циркадный ритм восстанавливается спонтанно и достаточно быстро — в течение одного-трех дней.

Специалист рекомендует гулять на свежем воздухе за 1 час до сна, спать в полной темноте и в комнате с температурой воздуха около 20 градусов, не смотреть телевизор и гаджеты перед сном, освещать комнату в вечернее время за несколько часов до отхода ко сну теплым светом с минимумом коротковолновой голубой составляющей в спектре.