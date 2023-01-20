"Рок-фестиваль, выставки и концерты": куда сходить в Томске на выходных?

Фото: Ксения Высотина

Вот и закончилась вторая неделя нового 2023 года. "КП-Томск" решила вспомнить традицию и рассказать горожанам о предстоящих мероприятиях в Томске.

Выставка "Новогодние сокровища минувшего века"

Новая экспозиция музея рассказывает историю елочных игрушек за более чем 100-летний период. Долгое время елка была символом Рождества и украшения на ней напоминали дары волхвов. После 1917 года в нашей стране она на некоторое время подверглась гонениям, но вскоре вернулась с обновленным смыслом.

Теперь новогодние украшения на елке должны были отражать достижения советской власти. Яблоки, пряники и ангелы сменились солдатами Красной армии, покорителями Крайнего Севера, дирижаблями, а затем кукурузой и космическими спутниками. Основу новогодней экспозиции составляют елочные украшения из фонда музея, а также редкие экземпляры из частных коллекций томичей.

Выставка будет проходить в музее истории Томска до 1 июня.

Выставка "Леонтий Усов. 75 — пространство и время"

До 12 февраля в областном художественном музее состоится юбилейная выставка скульптуры Леонтия Усова, заслуженного художника РФ, почетного академика Российской Академии художеств, председателя жюри Томского международного фестиваля «Праздник топора». В авторской экспозиции — более 40 скульптурных портретов: известные художники, писатели, музыканты, государственные и политические деятели, философы.

Работы изготовлены из природного материала — дерева, преимущественно кедра и сувеля. Включены скульптуры разных лет: начиная с 80-х годов («Леонардо», «Микеланджело», «Данте») и заканчивая современными работами («Шопенгауэр», «В. Шукшин», «Григорий Распутин»). Выставка, приуроченная к 75-летию известного мастера, станет подарком для многочисленных поклонников его творчества и ценителей современного искусства.

Фестиваль "Рок-мороз"

Фестиваль музыки в стиле "рок" пройдет до 5 февраля в Доме Ученых на ул. Советская, 45. Данное мероприятие - это возможность для рок музыкантов, показать себя, посмотреть на других.

Концерт "Песен зимние узоры"

В это воскресенье, 22 января, вокальный ансамбль «Колорит» приглашает окунуться в сказочный мир русских песен не только о зиме, но и о самых простых искренних чувствах, ведь Чудеса в Новый Год только начинаются, и узоры песен — искреннее тому подтверждение. Мероприятие состоится в 15.00 в зрелищном центре "Аэлита".