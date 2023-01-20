В Томске в пожаре на улице Енисейская пострадали дети

Фото: Кирилл Колемасов

В Кировском районе Томска ночью с 19 января на 20 января произошел крупный пожар. Сотрудники МЧС смогли спасти 10 человек, четверо травмированы, есть дети.

"5-этажный жилой кирпичный жилой дом коридорного типа. Пожар произошел на 4 этаже в квартире 3х6 м. Звеньями гаходымозащитной службы из квартир 4 и 5 этажей по лестничным маршам с помощью спасустройств спасено 10 человек, в том числе 2 ребенка", - пишет МЧС.

Пожар повредил стены, интерьер в квартире и двери соседних квартир в подъезде, также закоптились стены в помещении и снаружи. Полностью обгорела электропроводка на 4 и 5 этажах.

Сообщается о четырех травмированных, среди которых есть дети: Девочка 7 лет, получила ингаляционное отравление продуктами горения средней тяжести. А также девушка 2003 года рождения, получила ингаляционное отравление продуктами горения. Обе пострадавшие госпитализированы.

Отравление также получила девушка 2004 года рождения, госпитализирована. Травмирован мужчина 1988 года рождения, получил ингаляционное отравление продуктами горения, госпитализирован.

Отмечается, что в тушении возгорания принимало участие 44 человека. С момента обращения до полной ликвидации прошел один час и девять минут.