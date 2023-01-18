Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2023 6:37

На трассе Томск-Ярское в страшном ДТП пострадали три человека

60-летний водитель автомобиля Toyota Probox не уступил в движении Mitsubishi Outlander
Ксения Высотина
Авария произошло 17 января.

Авария произошло 17 января.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске на трассе до Ярского в ДТП пострадали три человека, одна из них несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

"17 января около 07 часов 15 минут на 15 километре автодороги Томск – Аникино – Ярское произошло столкновение двух транспортных средств", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 60-летний водитель автомобиля Toyota Probox не предоставил преимущества в движении автомобилю Mitsubishi Outlander, который двигался по главной дороге.

Уточняется, что с травмами водитель автомобиля Toyota, 16-летняя девушка-пассажир, находившаяся в этом автомобиле, а также 70-летняя женщина – пассажир Mitsubishi с травмами доставлены в больницу.

Интересное