На трассе Томск-Ярское в страшном ДТП пострадали три человека

Авария произошло 17 января. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске на трассе до Ярского в ДТП пострадали три человека, одна из них несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

"17 января около 07 часов 15 минут на 15 километре автодороги Томск – Аникино – Ярское произошло столкновение двух транспортных средств", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 60-летний водитель автомобиля Toyota Probox не предоставил преимущества в движении автомобилю Mitsubishi Outlander, который двигался по главной дороге.

Уточняется, что с травмами водитель автомобиля Toyota, 16-летняя девушка-пассажир, находившаяся в этом автомобиле, а также 70-летняя женщина – пассажир Mitsubishi с травмами доставлены в больницу.