В Томске на 6 октября без отопления остаются 56 домов

Специалисты продолжают локализовывать дефекты
Фото: Ксения Высотина
По данным на 6 октября в Томске без отопления остаются 56 домов, сообщили журналисту "КП-Томск" в пресс-службе «ТомскРТС». Треть многоквартирников из этого списка не подключена из-за проблем на арендованных сетях, остальная часть - из-за сложностей на выносных узлах управления, которые не обслуживаются ресурсоснабжающей организацией.
«ТомскРТС» готова оказать помощь городской администрации на этих объектах после окончания ремонта на своих сетях.
С начала ремонтной кампании в этом году специалисты устранили около двух тысяч дефектов.
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