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Общество6 октября 2022 5:25

В Томске на 6 октября без отопления остаются 56 домов

За последние два дня подключили 35 многоквартирников
Кирилл Колемасов
Специалисты продолжают локализовывать дефекты

Специалисты продолжают локализовывать дефекты

Фото: Ксения Высотина

По данным на 6 октября в Томске без отопления остаются 56 домов, сообщили журналисту "КП-Томск" в пресс-службе «ТомскРТС». Треть многоквартирников из этого списка не подключена из-за проблем на арендованных сетях, остальная часть - из-за сложностей на выносных узлах управления, которые не обслуживаются ресурсоснабжающей организацией.

«ТомскРТС» готова оказать помощь городской администрации на этих объектах после окончания ремонта на своих сетях.

С начала ремонтной кампании в этом году специалисты устранили около двух тысяч дефектов.

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