«Интернет съедает моего сына, не вижу выхода из ловушки»: томичка рассказала о семейной драме с подростком

В Томской области подростка "поглотил" интернет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рассказывая о своей проблеме журналисту «КП-Томск», 41-летняя Наталья расплакалась. «Интернет съедает моего сына, не вижу выхода из ловушки, Артем живет только в сети», - сказала томичка. По ее словам, в 2020 году она, как мать, пропустила первые звоночки – не обратила внимание, что ее 14-летний ребёнок сильно увлекся играми.

«Я постоянно на работе, воспитываю сына одна, много внимания уделять ему не получается – где не успеваю, меня заменяет моя мама. Но бабушка просто покормит, постирает и все. Когда я заметила, что сын стал много сидеть за компьютером, меня это не взволновало», - делится Наталья.

Шло время, но увлечение Артема интернет-играми не проходило, а только усиливалось. Наталья стала переживать по этому поводу только тогда, когда сын перестал спать ночами.

«Одна ночь бессонная, другая, третья и дальше – я поняла, что это просто так само собой не кончится. Он сидит до утра, играл сначала в «Танки», потом еще во что-то, переписывается с кем-то, а утром падает спать и не идет на учебу! Я тянусь, как могу, оплачиваю ему техникум, отец мало деньгами помогает, но Артем во время занятий спит дома. Это стало и на физическом состоянии отражаться, он стал такой раздражительный», - рассказывает жительница Томска.

Гаджеты - окно в мир для современных подростков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разговоры с сыном ни к чему не привели, парень лишь отмахивается от слов матери. Каждое утро просит разбудить «через два часа», но не встает и спит дальше. Сессию сдал, что называется, с горем пополам.

«Он стал со мной ругаться, его теперь вообще не тронь. «Мама, отстань, это мое дело» - вот и весь разговор. Причем никаких других хобби у него нет, он изредка с друзьями видится, но в основном он в сети. Глаза красные, психика расшатанная, не высыпается. Я не знаю, что делать, сижу и реву», - говорит Наталья.

Редакция «КП-Томск» попросила прокомментировать ситуацию томского психолога Анну Болгову. Первым делом она напомнила, что и современные родители, когда были подростками, тоже не очень рвались на учебу. Многие из них устраивали тусовки в подъездах, дома могли целыми днями валяться и смотреть телевизор, а ночами читали, просто потому, что раньше не было интернета. Сейчас возрастные особенности остались те же, их нужно просто пережить, стараться по мере возможностей контролировать, не перегибая палку.

«Школьники и студенты должны друг с другом много общаться, это закон возраста такой. Где им контактировать, если они практически из дома не выходят? Жизнь организована сейчас так – у нас и взрослые люди стали мало выходить из дома, обычно «работа-дом». Подростки у нас такие же: «учебное заведение-интернет» – это наше окно в мир такое. Поэтому совсем запрещать подросткам общаться в интернете категорически нельзя, иначе они выпадут из социальной жизни», - пояснила психолог.

Посредством компьютерных игр дети также учатся общаться друг с другом Фото: Мария ЛЕНЦ

Анна уверена, что в интернете подростки тоже учатся общаться и социализируются. А то, что многие сидят за компьютерами ночами, не настолько большая проблема, какой она видится взрослым. Дело в том, что молодой здоровый организм – довольно ресурсный, он легче переносит недосыпания. Хотя продолжать напоминать подростку о важности режима, безусловно, нужно.

«У подростков волевое поведение еще не до конца сформировано, лобные доли еще не вызрели, поэтому дальнесрочное планирование и волевое поведение не совсем доступны подростку. Он, может быть, и хотел бы быть более собранным и даже понимает последствия, но удовольствие сейчас, возбуждение от этих зон коры головного мозга - сильнее, и оно не может быть отторможено лобными долями, это если в физиологию уходить», - поясняет специалист.

По словам психолога, если проблемой заниматься, ее можно считать просто своеобразной болезнью, проходящей с возрастом. То есть, родители должны помогать детям воспитывать волевое поведение. Анна говорит, что обычно взрослые интуитивно используют весь арсенал инструментов воздействия, который у них есть – разговоры, частичные запреты. Со стороны может казаться, что это не действует, но нужны методичные повторения, которые со временем принесут результаты.

«Это все работает при повторении, хотя подростки и отбрыкиваются от нас, не хотят это слушать. Но мы продолжаем рассказывать о последствиях, к которым может привести их поведение, о плюсах образования. Мы также начинаем водить детей к психологам, неврологам, частично запрещать что-то, забирать провода, отключать, режим дня устанавливать. Все средства, которые мы применяем, помимо физического насилия, - все это нормально. Этим мы помогаем подростку», - говорит психолог.

Нельзя полностью запрещать детям и подросткам играть в компьютерные игры и общаться в чатах Фото: Евгения ГУСЕВА

В ситуации томички Натальи психолог советует набраться сил и отнестись к проблеме как к временной. Продолжать по мере возможностей корректировать ситуацию, но и не забывать, что волшебной палочки у нас нет.

«Пока что – в любом случае подросток будет подростком, он нащупывает границы, он будет сопротивляться, будет конфликт в семье. Это та стадия, которую стоит пережить просто, принять, что у вас подросток, он хочет делать то, что хочет, а вы чуть опытнее и понимаете, что ему еще нужно планировать свое будущее. Пока эта функция на вас, примите свою временную роль отчасти «злобного» родителя, ограничивающего свободу. Ведь он еще пока может различать только свои актуальные желания, а не те желания, которые у него потом вызреют и появятся», - порекомендовала психолог.