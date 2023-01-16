«Учительница буллила мальчика-аутиста»: мама 8-летнего томича рассказала о сложной судьбе сына

У Максима есть шансы восстановиться и попасть в обычную общеобразовательную школу. Фото предоставлено героем публикации

Тяжелые роды стали неожиданностью для жительницы Томской области Елены Мануйловой, ведь ее беременность протекала спокойно. Когда пришло время появиться на свет малышу, родовая деятельность не наступила. Неделю женщине ставили стимулирующее, но без результата. В очереди на внеплановое кесарево у Елены поднялась температура, кололи антибиотик, ребенок 12 часов провел без околоплодных вод. Врачи сказали, что мальчик родился здоровым, но с первых дней его жизни молодая мама замечала неладное. Сын сильно кричал ночи напролет.

«Я врачам говорила, но никто ничего не мог сделать, руками разводили. У нас ни дня спокойного не было, порой Максим аж визжал. Оставалось надеяться, что он это перерастет. В остальном – все было как у всех: улыбки, первые слова. Но ближе к двум годам у сына диагностировали задержку речевого развития», - вспоминает Елена.

Максим - единственный и долгожданный ребенок Елены. Фото предоставлено героем публикации

До школы больших проблем в развитии Максима мать не видела – думала, он вот-вот заговорит. Хотя из садика ребенка пришлось забрать, его там все раздражало. Чтобы обеспечивать семью и выплачивать ипотеку, Елена работала учительницей, ее родители оставались с внуком дома. Семья жила в Нелюбино, поэтому активно заниматься развитием ребенка возможности не было.

«В селе мы посещали лишь логопеда. Там не было ни бассейнов, ни дефектологов. При этом нам долго не ставили аутизм, мы даже в Сосновом бору наблюдались, нам говорили - только задержка речи, лишь недавно поставили слабоумственную отсталость. Считаю, из-за этого мы упустили время», - говорит Елена.

Ударом для мальчика стал опыт посещения сельской школы. По словам Елены, там он пережил настоящий буллинг со стороны учительницы и одноклассников.

«Максим с такой душой пошел в школу, с удовольствием нес учительнице поделки, но ее реакция была негативной, она бросала в ответ: «Положи вон туда». Ребенок стал замыкаться. Не справлялся с программой, учительница отказывалась с ним работать индивидуально, хотя документы были предоставлены. Она стала подговаривать родителей, нашлись пара мам-выскочек, согласившихся жаловаться директору, чтобы перевели на домашнее обучение. Нас просто вытравливали из школы», - с волнением вспоминает Елена.

У сельской школы все же были свои плюсы. Расписание со звонками организовывало особенного ребенка. Также там была физкультура, мальчик научился самостоятельно переодеваться, складывать вещи. Во многом брал пример с нормотипичных детей.

Максим перевелся из обычной школы в коррекционную. Фото предоставлено героем публикации

Когда врачи порекомендовали Максиму комплексное лечение – массажи, ава-терапию, посещение реабилитационных центров, интенсивов - мама мальчика старалась выполнять рекомендации. Поскольку ребенок панически боялся автобусов, его практически не получалось возить на занятия в Томск.

«Если бы не его страх автобусов, мы бы горы свернули, постоянно бы ездили на занятия. Как только Максим перерос этот страх, мы переехали в Томск и здесь стали много ездить к специалистам», - рассказывает Елена.

Мальчик обожает кормить животных. Фото предоставлено героем публикации

Что касается медикаментозного лечения, не все средства подошли ребенку. Некоторые только усугубили ситуацию.

«По моим наблюдениям, первый заметный откат в развитии Максима резко произошел сразу после той комплексной вакцины, в которую входит и прививка от краснухи – явно индивидуально не подошло моему сыну. Также после того, как мы прошли в коррекционном центре процедуру «БАК», сын стал еще тревожнее, больше кричать. До сих пор не может запомнить «береза», в 8 лет говорит по-тарабахски. Третий сильный откат в здоровье у него был после лечения в психиатрии, а ведь до этого Максим уже даже по слогам читал», - делится мама мальчика.

После переезда в Томск ребенок пошел в коррекционную школу. С ней было связано много надежд, ведь это учреждение сильно хвалили знакомые.

«Сначала так обрадовалась – говорили, там с детьми логопед, дефектолог занимаются, что там выполняют все домашние задания, индивидуальный подход. Но многое оказалось лишь на бумаге. Максимум, на продленке с детьми лишь раскрашивали и лепили, я была в шоке. Мне искренне жаль тех мам, которые верят в коррекционную школу. Уверена, что часто в таких местах взятки-гладки, ведь все можно списать на диагноз ребенка», - говорит Елена.

В декабре 2022 года медико-педагогическая комиссия подтвердила, что у Максима есть шансы сравняться в развитии со сверстниками и вместе с ними посещать обычную школу. Для этого мальчику необходимо успеть посетить максимальное количество занятий.

Занятия могут помочь Максиму догнать сверстников по развитию. Фото предоставлено героем публикации

«Пока что право на школу надо отвоевывать, он ведь к ней не адаптирован. Дома справиться с ним не могу, меня психологически уже не хватает! Что делать? Выход один - вернуться к платным занятиям в центре «Умничка», где Максиму нравилось, но не смогли долго посещать. В чатах некоторые мамы пишут, что там помогли их детям, они перегнали в развитии обыкновенных детей, уже ходят в обычную школу. Мы обратились в фонд «Обыкновенное чудо», где нам открыли сбор на психолого-педагогическую реабилитацию в центре «Умничка» и на гидрореабилитацию в бассейне», - пояснила Елена.

Мальчика поздравили с Новым годом волонтеры фонда "Обыкновенное чудо". Фото предоставлено героем публикации

В феврале 2023 года Максиму Мануйлову исполнится 9 лет. С каждым днем «упущенных» занятий надежд на возвращение мальчика в обычную школу становится все меньше. Юный томич и его мама очень ждут закрытия срочного сбора на реабилитацию. Даже 100 рублей, переведенные Максиму, приблизят его к цели. Помочь может каждый, позвонив по телефону +7 (901) 611-13-11 или перейдя на страницу фонда «Обыкновенное чудо».