В Томской области 16 января будет отсутствовать телерадиовещание

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В Томской области в понедельник, 16 января, будет отсутствовать телерадиовещание. Это связано с проведением плановых квартальных профилактических работ, сообщает филиал РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр».

"Оператор эфирных аналоговых телерадиоканалов и цифровых мультиплексов в Томской области, информирует о проведении плановых квартальных профилактических работ в городах Томск, Стрежевой, Колпашево, Асино, с. Павлово Каргасокского р-на и р.п. Белый Яр Верхнекетского р-на", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим 16 января в период с 8.00 до 11.00 местного времени (максимальный период) в этих населенных пунктах может полностью отсутствовать эфирное телерадиовещание.

Профилактика на цифровых телевизионных передатчиках более длительная, будет проводиться с 2.00 до 11.00. Все отключения согласованы с вещателями.