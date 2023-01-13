Разрушенные арт-объекты и качели: как в Томске борются с вандалами

Городское благоустройство становится жертвой тяги к хаосу и недальновидности неизвестных Фото: Анна Ковалёва

В конце 2022 года в Томске активизировались вандалы. Сломанные качели в роще на Каштаке, поврежденная арка с лебедями на Белом Озере, даже ледовый городок возле лицея №7 успел получить повреждения. Городское благоустройство, к которому, порой, и сами томичи прикладывают руку, становится жертвой тяги к хаосу и недальновидности неизвестных. Корреспондент «КП-Томск» пообщался с руководителем Центра развития городской среды региона Риммой Пак и узнал ее мнение о способах борьбы с вандалами.

Полностью избавиться от любителей испортить красоту не получится Фото: Кирилл Колемасов

Круглосуточный надзор

По мнению Риммы Пак, в Томской области должен работать комплекс мер по сохранению городского имущества. В первую очередь, нужно тщательно следить за состоянием благоустройства, необходимы камеры видеонаблюдения с хорошим качеством записи и люди, которые будут следить за территориями. Установка камер не всегда заложена в смете при строительстве общественных пространств. Такой способ, считает Пак, поможет находить и штрафовать вандалов.

Еще одно действенное решение: ночное патрулирование общественных пространств. Такую практику вводят в некоторых городах Томской области.

«Значимые объекты включаются в маршрут группы быстрого реагирования. В рамках городских контрактов они объезжают город и следят за порядком. Машина с мигалками останавливает многих от противоправных действий», - поделилась руководитель Центра.

Бульвар на Усова – постоянный объект буйства вандалов: часть освещения пришлось демонтировать, так как ломали фонари, низкие опоры. Наличие камер видеонаблюдения и быстрого реагирования служб могут скорректировать поведение вандалов.

Фото: Александр Сакалов.

Хозяин не только дома, но и в городе

Отсутствие вовлеченности в создание городского благоустройства – еще одна проблема, из-за которой люди не ценят удобств города.

«Надо по-хорошему относиться к городу, ухаживать за ним, не ломать ничего, не парковаться на газонах», - поделилась Римма Пак.

Вовлекать людей в планирование и проектирование общественных пространств – практика, дающая плоды, рассказала руководитель Центра.

«Люди иногда вербально говорят, о чем у них сердце болит. «Вот у нас на Усова опять своровали сосны». Тут ключевое слово «у нас». Человек там не живет, но участвовал в субботнике, сам работал руками, потратил время. Отсюда «у нас на Усова»», - пояснила эксперт.

Люди не ценят удобств города из-за отсутствия вовлеченности в благоустройство. Фото: Анна Ковалёва

Баланс красоты и практичности

Полностью избавиться от любителей испортить красоту не получится, считает Пак, поэтому базовые антивандальные элементы так или иначе будут присутствовать на территории каждого общественного пространства. Тем не менее, можно сократить объем ущерба

«Если мы сами даем большую, плоскую доску где-то, то она точно будет изрисована. Соответственно, «доску» надо делать круглую и неудобную. Мы наблюдаем за детской площадкой из бревен в «Березовой роще» на Каштаке. За два года одна надпись, а прямоугольный щит рядом был весь изрисован», - рассказала руководитель центра.

Это же касается и скамеек с урнами, вмурованных в землю. Соблюдение баланса красоты и практичности позволяет радовать жителей областного центра красивыми видами и не восстанавливать территорию после каждого визита вандалов. Бережное отношение к городу каждого томича – залог того, что город будет становится только лучше год за годом.