Синематограф смутного времени: доходы кинотеатра «Киномакс» в Томске упали вдвое

В 2022 году выручка кинотеатра упала на 52-53%. Фото: Киномакс

В 2022 году выручка кинотеатра «Киномакс» упала на 52-53%. Во многом это связано с уходом зарубежных кинокомпаний с российского рынка и как следствие, отсутствие голливудских блокбастеров на экране. Кинотеатры находили обходные пути, но не всегда это помогало. Корреспондент «КП-Томск» поговорил с директором кинотеатра «Киномакс» Виктором Вилисовым и узнал о сложностях, которые возникли в 2022 году.

Кинотеатры находили обходные пути, но не всегда это помогало. Фото: Иван ВИСЛОВ

Первая проблема с которой столкнулся кинотеатр – это нехватка репертуара. Периодически показывать было нечего и это касается не только «Киномакса». Выход был один – брать одно кино и крутить его месяцами.

«Мы пробовали показывать старое кино, но это не лучший выход в данной ситуации», - пояснил Виктор Вилисов.

От этого пострадала и выручка. В 2022 году она упала на 52-53%, но руководитель пояснил, что она все равно была намного лучше, чем в пандемийный 2020 год. Посмотреть премьеры тогда у томичей не было возможности от слова совсем.

В дальнейшем кинозалы посещали только в маске. Фото: Андрей АБРАМОВ

Тем не менее, кинотеатру удалось избежать долгов по коммуналке и зарплате, вдобавок, помогли отсрочки платежей по кредитам. Риски в виде обслуживания оборудования, при этом, остаются. Недостатка комплектующих на рынке нет, но в случае критических ситуаций придется выложить немалые деньги и подождать – сроки поставки оборудования и запчастей увеличились.

«Если окончательно сломаются серверы, то за это придется выложить немалую сумму. Еще нужны лампы для проектора, они имеют определенный срок эксплуатации и требуют постоянной замены. Можно покупать китайские, у них качество похуже, но купить их можно без проблем», - рассказал директор кинотеатра.

Виктор Вилисов уверен, что зарубежные фильмы все равно дойдут до российского зрителя, даже если иностранные кинокомпании не вернутся на рынок.

«Может быть, мы сдвинемся по времени в премьерах, но фильмы никуда не уйдут. Их для проката будут покупать все равно, а компании будут терять большие деньги», - поделился наш собеседник.

сроки поставки оборудования и запчастей увеличились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виктор Вилисов считает, что часть кинотеатров и правда может закрыться, но это может быть связано не только с уходом кинокомпаний из России, но и с наличием долгов, а также отсутствием крупных российских релизов.

«Устоявшиеся кинотеатры и сети они будут работать, потому что низкий спрос может быть в одном городе, но высокий в другом. Компании могут двигать денежные потоки и выживать», - предположил Вилисов.

Уточним, что в новогодние каникулы 2023 года сеансы «Киномакса» посетили 36 тысяч человек. Во многом это связано с премьерой фильма «Чебурашка», который обогнал по продажам предыдущего лидера «Холопа».