559 дней в пути: экспедиция РГО с томским путешественником Ковалевским встретила новый год в Чили

Фото: томское отделение РГО

Экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей» встретила Новый год на острове Горн в Чили. Об этом журналисту «КП-Томск» сообщили в томском отделении Русского географического общества. Руководитель экспедиции, томич Евгений Ковалевский и капитан из Новосибирска Станислав Березкин уже 559 дней находятся в пути.

Экспедиция нередко берет с собой новых участников, которые с удовольствием присоединяются к команде. В этот раз к команде присоединился бразилец русского происхождения Егор Музилеев со своей собакой Пасокой.

Собака Егора Пасока путешествует вместе с хозяином. Фото: томское отделение РГО

31 декабря 2022 года на своем тримаране команда отправилась из города Ушуая к мысу Горн. Он находится на острове Горн в проливе Дрейка, который разделяет Южную Америку и Антарктиду. Изначально, к точке назначения планировали пройти коротким путем, но этим планам не суждено было сбыться.

«Пролив Мурей – это самый короткий путь к мысу Горн. Там пройти невозможно, ведь он относится к Чили и по нему могут пройти только военные корабли. Наши ребята попросили Армаду (военно-морские силы Чили) «прим. редакции» разрешение пройти этим путем, но договориться не удалось», - сообщил Евгений Ковалевский.

Вдали виднеется остров Горн. Фото: томское отделение РГО

Экспедиции все же удалось достигнуть мыса Горн через пролив Пинктон, но из-за сильных волн, которые чуть не потопили тримаран, было принято решение пришвартоваться в 100 метрах от изначальной точки. Встречу двух океанов – Атлантического и Тихого, а также 2023 год путешественники встретили уже на твердой земле.

Достижение острова Горн – ключевой момент для участников экспедиции. Невероятные впечатление этот отрезок пути принес каждому члену экипажа.

«Никто ни разу на таком типе тримарана не спускался в эти широты, это пролив дрейка, ветер 85 узлов. У ребят большие волнения и переживания, потому что не каждый большой лайнер и не каждая яхта может пройти проливом Дрейка», - рассказала исполнительный директор ТОО РГО Юлия Калюжная.

Тримаран с трудом пережил невзгоды погоды по маршруту и сейчас ему необходим ремонт. Фото: томское отделение РГО

Команда вернулась в город Ушуая и через пролив Бигль и направилась к берегам Тихого океана. На 10 января 2023 года они находятся на берегу Магелланова пролива. В этой точке маршрута придется задержаться из-за проблем с тримараном. Ремонт конструкции займет примерно два дня.

Напомним, что экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей" стартовала 1 июля 2021 года. Она посвящена 250-летию со дня рождения Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды. В плане команды на два года пройти по пути первых русских кругосветных экспедиций XIX века.