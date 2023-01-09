В Томской области на этой неделе будут аномальные морозы до -45 градусов

К 12 января температура вновь начнет повышаться. Фото: Анна Ковалёва

Несмотря на то, что в Томской области были теплые новогодние каникулы, на первой рабочей неделе 2023 года температура вновь понизится. Температурный фон по региону составит от -28...-33 градусов, до -40...-45 градусов, сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Синоптик рассказала, что по региону с 10 по 12 января ночью ожидается от -26...-31 до -35...-40 градусов. В четверг начнется повышение температуры от -17 до -22 градусов.

В Томске тоже будет холодно. 10 января ночью прогнозируется -28...-30 градусов, а днем - минус 26...-28 градусов. В среду, 11 января, синоптики обещают ночью -33...-34 градусов, днем - минус 29...-31 градус, а в четверг, 12 января, будет -33...-35 ночью и -24...-26 днем.