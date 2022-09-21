«Услуги и стоимость»: директор будущего крематория Полбин рассказал об открытии комплекса

В октябре 2022 года в томской деревне Воронино состоится открытие крематория. Фото: Владимир Полбин

В октябре 2022 года в томской деревне Воронино состоится открытие крематория. Руководитель компании «СпецРитуалТомск» Владимир Полбин рассказал журналисту «КП-Томск» о строительстве, услугах и ценах кремационного комплекса.

Ранее сообщалось, что мэрия Томска передала в аренду инвестору участок земли под строительство крематория на территории кладбища в деревне Воронино. Тогда сообщалось, что стоимость аренды земли под строительство крематория (площадью 50 тысяч квадратных метров), составила 3,5 миллиона рублей за 7 лет. Находится участок на территории кладбища в непосредственной близости от автодороги Новомихайловка – Мариинск в Воронинском сельском поселении. Строительство кремационного комплекса началось 2 года назад.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Директор крематория и руководитель компании «СпецРитуалТомск» Владимир Полбин заявил журналистам, что открытие комплекса состоится 1 октября 2022 года. Сейчас на территории будущего крематория уже закончилась основная стройка и ведутся внутренние отделочные работы.

«Кремационный комплекс будет состоять из двух корпусов. Первый будет техническим, в нем расположится комната для самого процесса кремации, помещение для хранения тел и другое. Во втором корпусе планируется разместить два больших зала прощания, магазин и столовую, но его открытие скорее всего перенесем на 2023 год», - рассказал Полбин.

Он также отметил, что на время отделочных работ во втором корпусе, прощальный зал организуют в первом здании.

Директор крематория объяснил, что строительство комплекса замедлила пандемия коронавируса и нестабильная экономическая ситуация в стране. Однако Владимир Полбин отмечает, что масштаб строительства идет достаточно быстро.

«За два года уже практически все готово, несмотря на то, что масштабы строительства большие», - уточняет руководитель.

На данный момент в крематории оборудован только внутренний колумбарий на 200 мест с возможностью расширения до 1 тысячи мест. Владимир Полбин добавил, что на данный момент подрядчик работает над внешним колумбарием.

УСЛУГИ И СТОИМСОТЬ

Кремационный комплекс будет оказывать все услуги, от кремации до традиционного погребения. Помимо этого, в крематории будут действовать прощальные залы, где томичи смогут посмотреть, саму процедуру кремации.

«У нас будет прощальный зал и смотровая комната, где можно наблюдать, как гроб направляется в кремационную печь», - уточнил Полбин.

Что касаемо стоимости кремации, директор рассказал, что цена будет не выше 40 тысяч рублей. Однако, если будут расти цены на газ, то и стоимость кремации может повыситься.

«Пока что планируем держать достаточно низкие цены, потому что мы находимся в регионе», - добавил собеседник.

Владимир Полбин также утверждает, что кремационный комплекс будет востребован. Это связано с тем, что кремация будет стоить гораздо меньше, чем традиционные похороны, также в крематории будут услуги, которые помогут томичам забрать урну с прахом и перевезти в любое другое место.

«Бывают случаи, когда люди обращаются с просьбой эксгумировать тело и кремировать его. Такое случается, если дети решили переехать в другой город, а родители уже похоронены», - рассказал Владимир.

КАК ОТНОСИТСЯ К ЭТОМУ ЦЕРКОВЬ?

Состоявшееся в мае 2015 года заседание Священного Синода РПЦ выпустило меморандум по вопросам погребения усопших. В документе говорится, что официально церковь не препятствует кремации под угрозой отлучения от причастия.