В Томске возвели памятник Ксении Собчак и Дональду Трампу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В университетской роще ТГУ появился памятник Ксении Собчак и Дональду Трампу. Экс-телеведущая и журналистка рассказала об этом в своем telegram-канале.

"В Томске стоит моя скульптура. Наконец-то я и Пушкин - это люди, кому при жизни поставили памятники", - говорит Собчак на видео, которое опубликовала в своем блоге.

Отметим, что инсталляция, которую создал российский художник Андрей Любинский, представляет из себя серию объектов, которые выглядят как примитивные изображения человека, напоминающие детские рисунки.

Фото: telegram-канал Ксении Собчак

"Любой прохожий, будучи случайным зрителем, может нарисовать "не хуже", для этого не нужны специальные навыки, это -в широком смысле- работа без авторства. Любой желающий также может индицировать персонажа как угодно и увидеть в нем практически любого", - рассказал художник Любинский.

Таким образом, художник видит в данных скульптурах журналисту Ксению Собчак, бывшего президента США Дональда Трампа и русского поэта Александра Пушкина.