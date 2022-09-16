В Томске на следующей неделе будет солнечно и дождливо

В середине недели дождя не будет. Фото: Густаво Зырянов/Сибфм

В Томске на следующей рабочей недели будет тепло, солнечно, но дождливо. Максимальная температура воздуха днем достигнет отмети +21 градус, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В начале недели горожан ожидают кратковременные дожди и переменная облачность с прояснениями. Ночная температура упадет до +6…9 градусов, а днем воздух прогреется до +15…16 градусов.

В середине недели томичей порадует солнце. Например, в среду весь день будет солнечно. Ночью температура будет варьироваться от +5 до +9 градусов, а днем до +16. В четверг будет теплее, ночью прогнозируется до +9, а днем - до +21.

К концу недели погода будет ухудшаться. В пятницу вернуться дожди, а ночная температура понизиться до +8 градусов, днем - до +20. В выходные похолодает еще больше. Ночная температура понизится до 0…+1 градуса, а дневная - +9…10 градусов.